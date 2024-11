C’è anche Gigi D’Alessio tra i protagonisti della nuova puntata di “This Is me“ di Silvia Toffanin. Il cantautore napoletano sarà protagonista di un duetto con il figlio LDA “nato” musicalmente nella scuola di Amici di Maria de Filippi. Un legame bellissimo quello tra padre e figlio che condividono la grande passione per la musica che li ha portati già a collaborare e lavorare insieme. Proprio Gigi D’Alessio in diverse occasioni ha espresso tutto il suo orgoglio di padre verso il figlio LDA che, una volta uscito dalla scuola di Amici, ha spiccato il volo nel mondo della musica italiana. “Ti auguro tutto quello che si può augurare ad un figlio” – ha scritto Gigi sui social sottolineando a gran voce – “sono fiero di te”.

Luca D’Alessio, pur essendo il figlio di Gigi D’Alessio, si è dovuto sempre sudare e guadagnare tutto. “Nella vita non puoi pretendere che le cose ti arrivino senza sforzo” – ha detto LDA ad Amici di Maria de Filippi sottolineando – “Devi sudare e cadere, assai”.

LDA è il figlio di Gigi D’Alessio, ma il grande pubblico ha imparato a conoscerlo con la sua partecipazione al talent Amici di Maria de Filippi. Un’occasione importante anche se il giovane ha dovuto subire molte critiche, alcune anche banali che lo hanno etichettato come il figlio di e per questo raccomandato. “Quante cattiverie sul mio conto perché sono figlio di Gigi D’Alessio” – ha detto Luca D’Alessio che ha replicato alle critiche. Il giovane cantante ha sottolineato che se fosse stato figli odi un falegname nessuno l’avrebbe accusato di essere figlio di.

Critiche pesanti, visto che c’è persino chi l’ha definito “lo schifo della società”, ma LDA non si è arreso anzi ha replicato: “seguire le orme del padre, anche nel mondo dello spettacolo, dovrebbe essere una cosa positiva”. Dalla sua parte il padre Gigi D’Alessio che l’ha lasciato libero di viversi la sua esperienza televisiva senza mai intercedere o intervenire. La stessa Maria de Filippi ha dichiarato: “ tuo papà, nonostante abbia il mio cellulare e io abbia il suo, non mi ha mai fatto una chiamata per dirmi di aiutarti o altro. Mai, mai mai”.

