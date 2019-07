20enne dichiarato morto: si sveglia giorno dopo/ “Stavamo preparando il funerale e..”

Era tutto pronto per il suo funerale e la sepoltura, ma non era morto. Questa storia incredibile arriva dall’India, dove un ragazzo di 20 anni dichiarato morto si è svegliato il giorno dopo, all’improvviso. Parenti e amici gli stavano organizzando l’ultimo saluto, ma poco prima di essere sepolto Mohammad Furqan ha aperto gli occhi e cominciato a muoversi. Facile immaginare lo stupore generale, misto a paura, e poi la gioia per quell’evento apparso inizialmente miracoloso. La vicenda è stata ricostruita dall’Independent, il 20enne aveva avuto un incidente stradale in seguito al quale, lunedì pomeriggio, era stato portato d’urgenza in ospedale. Qui i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La salma del giovane era stata poi portata nella sua casa natale, dove i parenti avevano cominciato a organizzare il funerale. Poco prima di essere sepolto ha appunto aperto gli occhi e si è mosso.

20ENNE DICHIARATO MORTO: SI SVEGLIA GIORNO DOPO

«Ci stavamo preparando per la sepoltura, quando alcuni di noi hanno visto che aveva aperto gli occhi. Lo abbiamo subito portato in ospedale dove i dottori hanno detto che era vivo e lo hanno subito soccorso», ha raccontato il fratello del 20enne, Mohammad Irfan, ai microfoni di Ndtv. Il medico che ha ora in cura il giovane ha spiegato che le condizioni del 20enne sono critiche, ma non è cerebralmente morto. «Ha polso, pressione sanguigna e i suoi riflessi stanno funzionando», ha aggiunto. Inevitabilmente questa vicenda ha innescato una serie di polemiche e dibattiti, non a caso è stata aperta un’inchiesta interna all’ospedale per capire cosa sia successo, perché una persona sia stata dichiarata morta anche se effettivamente non lo era. I familiari stessi del 20enne si aspettano delle spiegazioni.

