Avellino, dato per morto si risveglia “Grazie Padre Pio”/ Per il 74enne era già pronto il funerale

Quasi una sorta di miracolo quanto accaduto ad Avellino, dove un uomo dato per morto si è risvegliato improvvisamente facendo annullare il suo stesso funerale. La notizia sta facendo il giro del web in queste ultime ore, ed è riportata dai principali quotidiani online, fra cui Repubblica. L’episodio a dir poco curioso si è verificato precisamente a Montecalvo Irpino, un piccolo comune nell’avellinese sul confine con la Puglia. Il protagonista è Mario Lo Conte, 74enne pensionato morto mentre era ricoverato presso l’ospedale di Ariano Irpino, E secondo lo stesso Lo Conte, sarebbe stato Padre Pio, il frate con le stimmate, a salvarlo: «Credo che San Pio mi ha fatto questa grazia – dice l’anziano signore ai microfoni di tv 696 Otto Channel – sono credente, sereno e accetto le sofferenze». Prima della sua morte apparente il paziente versava in condizioni gravissime a seguito di un malore improvviso.

AVELLINO, DATO PER MORTO SI RISVEGLIA “GRAZIE PADRE PIO

Secondo i medici non vi era più nulla da fare e i pazienti si erano ormai rassegnati al peggio ed avevano deciso di riportare a casa il suo caro, per farlo morire in famiglia. Era inoltre già stato contattato il prete per l’estrema unzione e per preparare il funerale. Ma quando tutto sembrava ormai volgere al peggio, il 74enne ha aperto gli occhi all’improvviso. «Sono vivo per miracolo», le parole dell’uomo ricoverato per ulteriori accertamenti all’ospedale di San Giovanni Rotondo, la città dove ha sede proprio il santuario dedicato a Padre Pio: «Mi stanno chiamando in tanti per chiedermi come sto. Ma io non ricordo più nulla. E’ stata la fede ad avermi salvato». Miracolo o meno, la notizia sta catalizzando l’attenzione questa mattina, e sono molti, soprattutto gli studiosi dell’occulto, dell’esoterico e di tutto ciò che riguarda il mistero della vita dopo la morte, che vorrebbero domandare appunto a Mario, cos’ha provato in queste ultime ore di morte apparente.

