21enne ha un infarto su un aereo Ryanair/ Salvato dai medici con il defibrillatore

Un ragazzo di 21 anni ha avuto un infarto nella giornata di ieri mentre si trovava a bordo di un aereo Ryanair: solo il tempestivo intervento dei medici ha salvato la vita al giovane, evitando il peggio. La notizia è stata riportata nelle scorse ore da numerose testate online, fra cui i colleghi di Fanpage che ne hanno raccontato i dettagli. Il 21enne era su un aereo che ieri mattina stava per decollare dalla Sicilia, precisamente da Trapani, e destinato alla Lombardia, presso lo scalo di Orio al Serio, Bergamo, quando improvvisamente si è accasciato sul sedile, perdendo i sensi: colto da malore il giovane ha rischiato seriamente la vita, ma il personale di bordo ha chiesto immediatamente l’intervento dei medici dell’aeroporto, che nel giro di qualche istante si sono recati presso il velivolo.

29enne stupra, segrega e picchia 20enne per un mese/ Torino, il racconto choc

L’episodio si è verificato di preciso attorno alle ore 7:30 di ieri, giovedì 7 luglio, e fortunatamente l’aereo Ryanair non era ancora decollato, di conseguenza è stato reso possibile l’intervento del personale medico. Il Servizio sanitario aeroportuale “Ontario”, spiega Fanpage, è stato contattato dalla torre di controllo del 37° Stormo per chiedere l’intervento, dopo di che, una volta salito a bordo, ha trovato il passeggero disteso a terra nel corridoio incosciente, con il personale di Ryanair che come da prassi aveva già iniziato le procedure di rianimazione.

Cranio Randagio, la madre: "Non saprò mai la verità sulla morte"/ "Tutti colpevoli"

21ENNE HA UN INFARTO SU UN VOLO RYANAIR: IL COMMENTO DI AIRGEST

Il 21enne versava in gravi condizioni di conseguenza i medici intervenuti hanno dovuto utilizzare il defibrillatore che era stato portato a bordo, e grazie a due scariche, per una scena quasi da film, sono riusciti a rianimare il ragazzo. Dopo di che presso l’aereo si è portato anche il mezzo del 118 che ha prelevato il giovane, per poi trasferirlo presso il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio di Trapani.

Il volo Ryanair, seppur con un po’ di ritardo, è poi decollato regolarmente alla volta di Bergamo mentre il giovane verrà sottoposto in queste ore a tutti gli accertamenti del caso. “Siamo felici che tutto sia andato per il meglio – le parole del presidente di Airgest, Salvatore Ombra – e orgogliosi del perfetto funzionamento della macchina aeroportuale in questa situazione di emergenza”.

Morte Cranio Randagio, chiesti 3 anni per gli amici/ Sono accusati di favoreggiamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA