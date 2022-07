Eva Henger “Persona morta d’infarto tra le mie braccia”/ “Futuro? Non ho certezze…”

Eva Henger, nuova confessione choc

Eva Henger si sta poco alla volta riprendendo dopo il grave incidente stradale che l’ha coinvolta insieme al marito Massimiliano Caroletti. La coppia è riuscita miracolosamente a salvarsi ma la vita della showgirl è stata completamente stravolta. Di recente Eva Henger si è resa protagonista di una nuova confessione choc tra le pagine del settimanale Nuovo Tv: “Una persona che conoscevo è morta tra le mie braccia a causa di un infarto”.

Un’esperienza a dir poco traumatica, quella vissuta da Eva Henger, ed in seguito alla quale la showgirl ha iniziato a soffrire di attacchi di panico e a dover prendere dei farmaci. Una volta non sempre rose e fiori per la brava showgirl che di recente è stata travolta dal dramma dell’incidente stradale nel quale sono morte due persone.

Eva Henger ed il ritrovato rapporto con la figlia Mercedesz

Gli eventi che sono capitati nella sua vita, hanno portato Eva Henger a non avere più certezze per il suo futuro. E’ lei stessa ad ammettere nell’intervista al settimanale diretto da Riccardo Signoretti: “Non so cosa succederà, ora che non ho più certezze”. L’ultimo episodio infatti l’ha portata a ragionare sull’importanza della vita.

Adesso cosa l’aspetta? Oltre a riprendersi fisicamente, Eva Henger dovrà affrontare un lungo percorso anche sul piano psicologico. Per il momento la showgirl non riesce a fare programmi a lungo termine per il futuro, riuscendo a vedere solo ciò che l’attende domani ma tra i suoi progetti c’è indubbiamente quello di portare dei fiori alle persone che hanno perso la vita nel drammatico incidente in Ungheria. Adesso Eva può anche godersi il ritrovato rapporto con la figlia Mercedesz Henger, reduce dall’Isola dei Famosi. Le due donne si erano avvicinate lo scorso febbraio, dopo la scoperta di un tumore al pancreas da parte della nonna. La pace è poi stata sancita in diretta tv quando Eva ha voluto chiedere ufficialmente scusa alla figlia.

