23enne turista olandese scomparse nel lago di Bracciano/ Ricerche in corso da 24 ore

Sono ore di apprensione in quel di Bracciano, nota località dell’omonimo lago in provincia di Roma (nel Lazio): si sta cercando un ragazzo che dopo essersi fatta una nuotata è scomparso. Stando a quanto riferiscono in queste ultime ore i principali quotidiani online, a cominciare da Fanpage e il Fatto Quotidiano, il giovane sarebbe un turista originario dell’Olanda, in Italia per trascorrere le vacanze estive, che avrebbe circa 22/23 anni. La sua scomparsa è stata segnalata poche ore dopo che lo stesso era andato appunto a farsi una nuotata nel lago di Bracciano e non si trova già da 24 ore.

A dare l’allarme, allertando le autorità locali, è stato un amico, un connazionale di anni 34, che si trova con lui in Italia, e che non vedendo rientrare dopo circa due ore dall’ingresso in acqua, ha chiamato il numero unico delle emergenze, il 112. Immediato l’arrivo dei soccorsi, con le motovedette dei carabinieri che hanno effettuato subito delle ricerche ma come detto sopra, a un giorno dalla sparizione, del giovane non è stata trovata alcuna traccia.

TURISTA 23ENNE SCOMPARSO NEL LAGO DI BRACCIANO: E’ ANNEGATO?

Non è da escludere una fine tragica per lo stesso, magari annegato dopo essere stato tratto in inganno da qualche “mulinello”; un’altra ipotesi è un malore, magari una congestione o comunque un malanno fisico che gli ha fatto perdere le forze non permettendo più allo stesso di riportarsi a riva.

Del ragazzo non si conosce al momento l’identità, ma si sa solo che è olandese e che si trovava a Trevignano Romano, non troppo distante dal lago di bracciano, per le vacanze. L’ultima volta, come riferisce Fanpage, era stato visto a Riva del Polline nella mattinata di ieri, venerdì 25 giugno, poi la scomparsa. Stando ad una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine in base alla testimonianza dell’amico dello scomparso, il 23enne si sarebbe tuffato in acqua presso la spiaggia vicina al “Parco del lago”.

