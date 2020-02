24 mila baci di Adriano Celentano a Sanremo 2020/ Al top della classifica dei 45 giri per 5 settimane

Era il 1961 quando sul palco del Teatro Ariston Adriano Celentano e Little Tony si esibirono con il brano 24 Mila Baci. Il testo scritto da Pietro Vivarelli, Lucio Fulci e lo stesso Celentano, ottenne il secondo posto nella kermesse canora più famosa. Il successo ottenuto tra il pubblico lo ritroviamo anche nella classifica dei 45 giri, che lo vede in testa per cinque settimane. Durante l’esibizione Adriano Celentano si dimostrerà come uno degli artisti che hanno contribuito a far sì che proprio quell’edizione venisse ricordata come il Festival di Sanremo più anticonvenzionale di sempre. Il Molleggiato infatti oserà mostrare al pubblico la sua schiena durante l’esibizione, cosa fino a quel momento ritenuta inaudita. L’evento non mancò di sollevare polemiche sulla provocazione implicita. Un’altra curiosità di quell’anno riguarda invece gli eventi che permisero allo stesso Celentano di poter essere presente al Festival di Sanremo. L’artista, a quel tempo ventitreenne, potè infatti partecipare solo grazie ad una licenza speciale concessagli dal Comandante della caserma in cui Celentano stava prestando il servizio di leva. Il brano venne poi riproposto nel 1962 da Little Tony nell’album I Successi di Little Tony, mentre la versione di Celentano la ritroviamo nell’album 24 Mila Baci/Aulì-ulè. Tra le cover del pezzo impossibile non ricordare l’interpretazione di Dalida nel 45 giri 24 Mila Baci – Non mi dire chi sei.

24 MILA BACI DI ADRIANO CELENTANO CANTATA DA DIODATO E NINA ZILLI

Oggi, a quasi 60 anni da quell’edizione del Festival sanremese, a riproporre 24 Mila Baci su quello stesso palco sarà Diodato, affiancato da Nina Zilli. L’artista, nato ad Aosta ma con origini pugliesi, non è nuovo al Festival di Sanremo. Era infatti già salito sul palco dell’Ariston tra le Nuove Proposte nel 2014, con il brano Babilonia con cui giungerà secondo. Nel 2018 torna a Sanremo in coppia con il trombettista Roy Paci. Il loro brano Adesso si classificherà all’ottavo posto. Quest’anno si presenta tra i big con il pezzo Fai Rumore, mentre per la serata speciale del 6 febbraio della kermesse, quella interamente dedicata alle cover che hanno scritto la storia del Festival di Sanremo, il cantante ha scelto di interpretare il brano 24 Mila Baci, un brano che con il suo inconfondibile stile Pop Rock sembra perfetto per la voce del cantante. Intervistato dall’Ansa, Diodato ha spiegato: «Voglio fare un tributo speciale a Celentano, sono molto amante della sua musica, del suo stile; è uno dei promotori del rock ‘n roll in Italia, e sono grato a un artista come lui, uno dei più grandi, arrivato al resto del mondo. Ho curato io l’arrangiamento rivisitando il pezzo ma restando fedele allo spirito del brano. Vorrei che uscisse l’attitudine in cui mi diverto, e tirar fuori l’amore che ho per la grande musica italiana».

