Uomini e donne, anticipazioni registrazione 16 aprile/ Nicole sceglie Carlo?

Uomini e donne, le anticipazioni TV delle registrazioni datate 16 aprile 2023: chiusura anticipata del trono, per Nicole Santinelli?

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, con Nicole Santinelli che potrebbe vedersi costretta ad una scelta in anticipo. Stando alle ultime anticipazioni TV, che Lorenzo Pugnaloni fornisce via Instagram dalla pagina social Uomini e donne classico e over, nel dettaglio, alle nuove registrazioni del dating-show datate 16 aprile 2023, per la quota trono classico la bionda tronista mette in discussione la posizione di Carlo. Nicole Santinelli palesa di non fidarsi del corteggiatore e, all’accusa non troppo velata che la tronista lancia al giovane, Carlo rispedisce tutto alla mittente. Tanto che il corteggiatore sfida la tronista ad anticipare la scelta tra lui e il rivale alla corte dei sentimenti, dicendosi pronto a dirle “sí”. “Nicole sta mettendo un po’ il dubbio su Carlo, lei lamenta che la volta scorsa lui non ha chiesto di Nicole dopo la puntata e

lui risponde che per lui possono anche uscire subito dal programma e che non è tenuto sempre ad informarla e Carlo

ha ribadito che non guarda queste piccolezze, bensì Nicole dovrebbe considerare il fatto che se lei lo scegliesse lui direbbe subito di si”, si apprende nel dettaglio, dai curiosi spoiler TV, relativamente alle puntate di Uomini e donne prossimamente in onda.

Ma non é tutto. Per la quota trono classico, poi, non mancano novità neanche per ciò che concerne il tronista Luca Daffré. Il trono dell’ex naufrago de L’isola dei famosi 2023 riserva ai telespettatori uno spiccato dinamismo: “Luca ha fatto un’esterna con una ragazza mora napoletana, i due però non si sono ritrovati e perciò lei se ne è andata- proseguono quindi le anticipazioni TV del beninformato, su Luca-. Poi è uscito con Alice e a lui le piace tanto, Alessandra non è stata portata in esterna e infatti si è arrabbiata abbastanza, perché dice che non la sta calcolando più ultimamente e lui ha detto che vuole rifletterci bene”. Dopodiché c’é spazio per una new-entry, alla corte dei sentimenti condotta in TV da Maria De Filippi, che si dichiara interessata a Luca e i due però hanno già alle spalle un trascorso di conoscenza social: “È scesa una corteggiatrice nuova di nome Valentina, i due si conoscono già per via di Instagram e Luca lo ha precisato sin da subito, comunque la tiene”.

Uomini e donne: al trono over Gemma intreccia un nuovo poliamore?

A Uomini e donne, chiaramente c’é sempre spazio anche per il trono over. Al rientro, tra i protagonisti over la veterana Gemma Galgani registra un nuovo scontro: “Paola e Gemma hanno litigato un sacco, davvero fuoco e fiamme, per il cavaliere con il quale entrambe sono uscite”. Questo con la dama di Torino, Gemma, che si scoprirebbe protagonista di quello che potrebbe rivelarsi il preludio di un nuovo “poliamore”. “Elio ha dato il palo a Paola questa mattina per dei motivi futili. Poi è sceso un uomo per conoscere Gemma e lei l’ha tenuto”, si apprende poi dagli spoiler, che vedono Gemma intrecciare più conoscenze in parallelo tra loro. Sempre tra gli over, al centro studio di Uomini e donne si rileva inoltre che “Alessio che è uscito con la ragazza che aveva corteggiato Armando, Rebecca. A lei non piace fisicamente lui”. Dal suo canto Rebecca dichiara di voler oltrepassare il limes dell’attrazione fisica, che non riscontra nella conoscenza. Si dice disposta a guardare oltre le apparenze fisiche, perché considera il conoscente un bravo ragazzo. Ma il veterano napoletano, Armando Incarnato, “si è messo in mezzo”. Un nuovo scontro é all’orizzonte, a Uomini e donne?

