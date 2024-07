Pietro Del Pozzo: “Io e Gemma Galgani ci sentiamo costantemente”/ Dopo Uomini e Donne…

Pietro Del Pozzo: rivelazioni inedite su Gemma Galgani

Pietro Del Pozzo ha partecipato al trono over di Uomini e Donne durante l’ultima parte della stagione che si è conclusa lo scorso maggio conoscendo Gemma Galgani che ha concluso il programma da single concedendosi una vacanza in compagnia dell’amica Ida Platano che, a sua volta, ha chiuso il percorso sul trono senza scegliere. La vita sentimentale di Gemma, tuttavia, potrebbe regalare sorprese al pubblico dopo le dichiarazioni di Pietro Del Pozzo che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, ha raccontato di avere dei contatti continui con la dama di Torino.

“Io e Gemma ci stiamo sentendo costantemente e io andrò al più presto a Torino. Non sono riuscito fino ad adesso per il lavoro e altre vicissitudini. Poi magari inviterò lei un paio di volte qui a Sestri e nei dintorni. Ci messaggiamo e stiamo mantenendo i rapporti vivi”, ha svelato il cavaliere.

Pietro Del Pozzo e Gemma Galgani: novità a settembre?

Lontana da Uomini e Donne, Gemma Galgani condivide pochissimo della sua vita privata mostrando sui social le proprie giornate solo quando è in compagnia delle amiche. Di fronte alle dichiarazioni di Pietro Del Pozzo, infatti, gli appassionati di Uomini e Donne sono rimasti sorpresi in attesa di scoprire cosa accadrà a settembre quando Uomini e Donne tornerà in onda con una nuova stagione. In attesa di scoprire se tra Gemma e Pietro nascerà l’amore, il cavaliere ha svelato qualche dettaglio in più sulla propria estate:

“La mia estate trascorrerà all’insegna del lavoro perché è il periodo in cui nella mia zona si lavora di più. Qualche ora di mare me la farò, poi se riuscirò andrò a trovare mia figlia a Toulouse per qualche giorno […] Dovrei andare per lavoro in Albania, Germania e Spagna! Non so come farò, chiederò a qualcuno lassù se mi da 48ore al giorno”, ha detto.











