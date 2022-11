25enne sale su tir e si scontra con cavalcavia/ Video choc Texas: “Morte terribile”

Choc in Texas, negli Stati Uniti, dove un ragazzo 25enne è morto a seguito di una bravata: un incidente drammatico che si poteva assolutamente evitare se solo la stessa vittima non si fosse azzardato ad un comportamento così assurdo. Cosa è successo? A darne notizia è il sito Dagospia citando il tabloid britannico Daily Mail, e in poche parole, il 25enne del Texas ha ben pensato di salire in cima ad un tir, per poi trovare il decesso dopo che lo stesso mezzo pesante è passato sotto un cavalcavia: il giovane non è riuscito ad abbassarsi di conseguenza ha impattato violentemente contro la struttura in cemento armato, morendo di fatto sul colpo.

Midterm, Camera ai Repubblicani/ Risultati Elezioni Usa: McCarthy per il post-Pelosi

Una volta che il 25enne si è scontrato con il ponte è stato sbalzato dal semirimorchio, e a nulla è valso l’intervento degli uomini dei sanitari. L’autore di questa folle bravata aveva deciso di salire sul tir non si sa bene per quale motivo, fatto sta che una volta portatosi in cima al camion aveva iniziato a ballare, distraendo gli automobilisti che in quel momento stavano percorrendo la Eastex Freeway di Houston, decisamente caotica durante gli istanti del video. Moltissimi sono stati coloro che hanno assistito all’orrore in diretta, la morte del giovane 25enne, a cominciare da un automobilista che ha estratto lo smartphone, curioso di quanto stesse accadendo, filmando appunto l’uomo in piedi sopra un Rapid bianco.

SCENARI/ Se la partita di Cina e Russia vs. Usa si sposta in orbita

25ENNE SU TIR IN TEXAS MORTO DOPO SCONTRO CON CAVALCAVIA: IL COMMENTO DI UN TESTIMONE

Inizialmente il ragazzo era riuscito a schivare un cavalcavia, per poi rialzarsi e continuare a ballare, ma il secondo viadotto ha colpito in pieno il giovane, travolgendolo e ponendo fine alla sua corta vita. Secondo quanto riferito dal Fort Worth Star-Telegram, il ragazzo sarebbe stato soccorso ancora in vita ma in condizioni disperate, per essere poi trasportato in ospedale dove è morto in seguito.

Le autorità del Texas ritengono che lo stesso ragazzo stesse registrando un video mentre ballava, magari una diretta sui social o comunque un filmato quasi sicuramente che sarebbe poi stato postato su uno dei suoi profili. Crystal Davis, un testimone oculare che si trovava quattro macchine dietro di lui, ha spiegato di aver guidato “passando davanti al suo corpo a 2 miglia all’ora”. E ancora: “Ho visto tracce di sangue a terra. Ho visto il corpo contorto, il collo e il braccio rotti. È stato un modo orribile di iniziare la giornata”. Non è ben chiaro come il 25enne sia riuscito a salire sul semirimorchio, l’autista ha dichiarato di non essersi accorto di nulla. Qui il video di quanto accaduto

SCENARIO USA/ Le mosse obbligate dei repubblicani per evitare la nomination di Trump

© RIPRODUZIONE RISERVATA