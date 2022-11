Texas oltre il fiume/ Su Rete 4 il film con Dean Martin e Alain Delon

Texas oltre il fiume, un film western di Rete 4

Texas oltre il fiume va in onda oggi, martedì 8 novembre, a partire dalle ore 16.45 su Rete 4. Si tratta di un film western prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1966 da Harry Keller e diretto da Michael Gordon.Tra gli attori principali è da menzionare la partecipazione straordinaria di Dean Martin e Alain Delon, con il supporto di Joey Bishop, Tina Aumont e Peter Graves. Il film è uno dei western più rinomati nel panorama americano, in particolare per il cast ricco di nomi di grande spicco. Infatti, per la realizzazione della pellicola sono stati coinvolti due attori iconici del genere di riferimento, ovvero Dean Martin e Alain Delon. I due artisti più volte avranno modo di incontrarsi sul set dopo questa esperienza.

Nonostante l’apprezzamento della critica per la sceneggiatura, il film non è riuscito ad ottenere alcuna candidatura e premio di rilevanza. Nel film non sono stati ravvisati errori rilevanti avvenuti sul set, salvo un piccolo particolare che non è sfuggito agli appassionati più attenti. Nello specifico, in una delle scene finali dove gli indiani si accingono ad attaccare la città, si vede il cappello di Sam trafitto improvvisamente da una freccia. Una inquadratura errata però svela il trucco mostrando l’oggetto già pronto per essere posizionato in prossimità di una finestra.

Texas oltre il fiume, la trama del film

La storia di Texas oltre il fiume inizia con le nozze tanto attese tra Don Andrea Baldazar e Isabella Naylon. Quando tutto sembra ormai pronto la quiete della cerimonia nuziale succede però qualcosa di inaspettato. Interviene a gran sorpresa il capitano Rodney Stimpson che interrompe bruscamente il rito per affermare il diritto di un proprio parente ad avere l’onore di sposare la donna. Si trattava di Yancey Cottle, a suo dire ingiustamente escluso dalla possibilità di convogliare a nozze con Isabella. Inizia a questo punto un vero e proprio parapiglia che genera diverse colluttazione, in particolare proprio tra i contendenti con Yancey che ha decisamente la peggio. Andrea infatti, spintona l’avversario che cade rovinosamente da una finestra perdendo la vita. A questo punto, vista la dinamica viene immediatamente dichiarato colpevole di omicidio e con la sua amata in lacrime si vede costretto a fuggire per evitare di essere arrestato.

Prima di lasciare l’abitazione saluta Isabella promettendole che prima o poi si sarebbero rivisti per coronare finalmente il proprio sogno d’amore. Qualche tempo più tardi però la donna, convinta a non darsi per vinta, decide di mettersi sulle tracce di Andrea al fine di poter ricostruire un futuro con lui anche lontano dalla città. Casualmente i due si ritrovano proprio nello stesso treno verso una meta sconosciuta, in compagnia di altri due uomini che saranno cruciali per la parte finale. Si trattava di Sam Hollis e il suo fidato compagno di viaggio appartenente alla tribù pellerossa. Dopo essersi ricongiunti i due amati devono far fronte ad una serie di peripezie piuttosto difficoltose, in particolare contro diverse tribù che cercano di ostacolare il loro cammino. Inoltre, Andrea viene finalmente catturato da Rodney che cerca di processarlo al fine di mandarlo finalmente in carcere. Fortunatamente però l’intervento di Isabella sventa la condanna ma resta ancora da dirimere una nuova controversia sentimentale. A quanto pare infatti anche Sam sembra essersi invaghito di Isabella; quando i due contendenti stanno per sfidarsi a duello, Isabella e Lonetta inscenano una rissa al fine di distrarre gli uomini dai loro intenti bellicosi.











