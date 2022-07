25enne ucciso da polizia USA con 60 spari/ Video: Jayland Walker era disarmato

Un 25enne afroamericano di nome Jayland Walker è stato ucciso con 60 spari dalla polizia USA e il video choc dell’assassinio è stato divulgato in rete, scatenando l’indignazione generale. L’omicidio è avvenuto ad Akron, in Ohio al termine di un lungo inseguimento e nonostante il giovane fosse disarmato quando ha abbandonato il proprio veicolo. Il capo della polizia di Akron, Stephen Mylett, ha raccontato in questi termini l’accaduto: la sparatoria sarebbe avvenuta dopo che Walker è fuggito mentre gli agenti cercavano di avviare un arresto per violazioni del traffico e dell’equipaggiamento. Sceso dall’auto disarmato, Walker è stato inseguito a piedi, finché “gli agenti hanno avuto la sensazione che il signor Walker si fosse girato e stesse facendo un movimento per mettersi in posizione di tiro”.

GIORNO DELL'INDIPENDENZA, OGGI 4 LUGLIO: COS'È/ Festa USA: tradizioni e curiosità

Sulla morte del 25enne afroamericano sta indagando l’Ohio Bureau of Criminal Investigations (BCI), ma, si legge sulla CNN, la polizia ha affermato che un proiettile in precedenza è stato sparato dall’auto di Walker. Nel video ripreso dalle telecamere, “un suono assimilabile a uno sparo può essere nitidamente udito dalle body cam dei poliziotti”. Inoltre, “un lampo di luce” può essere osservato sul lato del conducente dell’auto al momento del suono.

Egitto, attacco squalo uccide 2 turiste/ Video choc: sangue colora di rosso il mare

25ENNE AFROAMERICANO UCCISO CON 60 SPARI DALLA POLIZIA USA, CHE DICE: “C’ERA UN PROBLEMA DI SICUREZZA PUBBLICA”

Tale ricostruzione cambia l’intera natura dell’arresto, ha detto il capo della polizia Mylett nel corso della conferenza stampa di domenica 3 luglio 2022, aggiungendo che “si è passati da un arresto di routine a un problema di sicurezza pubblica e poi l’inseguimento è continuato”.

Dopo la sparatoria, la polizia ha trovato nell’auto del 25enne afroamericano una pistola e un caricatore, oltre a un anello d’oro. Otto agenti sono stati direttamente coinvolti nella sparatoria e tutti sono stati messi in congedo amministrativo retribuito, secondo la politica del dipartimento. Il BCI, che sta indagando sulla sparatoria mortale, non ha ancora confermato l’esatto numero di volte che Walker è stato colpito, né si sa ancora quanti colpi siano stati sparati. “Tuttavia, sulla base del video, prevedo che il numero sia elevato – ha concluso Mylett –. Sono stati sparati molti colpi”.

SPARI E VITTIME A COPENHAGEN/ I mostri fuori controllo di un'Europa smarrita