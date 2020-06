28 migranti positivi sulla Moby Zazà/ Musumeci “Ci avevano accusati di razzismo…”

28 migranti sono stati trovati positivi al coronavirus sul traghetto Moby Zazà, attualmente ancorato presso il porto di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento (Sicilia). Si tratta di una parte dei 209 poveretti che erano stati soccorsi pochi giorni fa nel mar Mediterraneo, e che sono stati appunto alloggiati sulla nave della compagnia Moby per passare la quarantena. Di questo enorme gruppo di persone in fuga da zone a rischio, vi sono una ventina di donne, e una sessantina di minori, e tutti sono in attesa dallo scorso 21 giugno di essere ricollocati presso i centri di accoglienza, dopo il salvataggio della nave della Ong, Sea Watch. Come da protocollo, i 209 salvati sono stati sottoposti a tampone per individuare eventuale positività al covid, e sono appunti emersi 28 infetti. I test sono stati effettuati ieri mattina, mentre nella serata di ieri è emersa la notizia che uno dei migranti della Sea Watch fosse stato ricoverato presso il reparto di malattie infettive dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, per sospetta tubercolosi.

28 MIGRANTI POSITIVI SU MOBY ZAZA’, MUSUMECI: “ECCO PERCHE’ AVEVAMO CHIESTO LA NAVE AD APRILE”

Anche un altro migrante, riferisce Fanpage, è stato trasferito in ospedale, ma per lui si attende ancora l’esito del tampone. A dare la notizia delle 28 positività riscontrate è stato il presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci, che attraverso la propria pagina Facebook ha fatto appunto sapere: “Ventotto migranti positivi al Covid-19. Sono sulla nave in rada a Porto Empedocle, soluzione che con caparbietà abbiamo preteso il 12 aprile scorso dal governo centrale per evitare che si sviluppassero focolai sul territorio dell’Isola, senza poterli circoscrivere e controllare. Oggi si capisce meglio quella nostra richiesta e chi ha vaneggiato accusandoci quasi di razzismo, oggi si renderà conto che avevamo ragione”. Musumeci ha poi concluso il suo intervento dicendo: “Nelle prossime ore andranno adottati provvedimenti sanitari importanti al principio della precauzione. Voglio sperare che a nessuno venga in mente di non coinvolgere la Regione nelle scelte che dovranno essere assunte”.



