289 bambini migranti morti da gennaio a oggi in mare/ A Sfax sette piccoli strappati dalle onde

Repubblica ha visionato un video nel quale un pescatore avvista uno dei corpi: dal mare viene su un bimbo, ormai senza vita. Così, anche l’altra bimba di appena un paio d’anni. Di altri cinque invece non si è trovata traccia. Non si conosce neppure il loro nome e non si sa se ci siano genitori o parenti che possano piangere la loro scomparsa. C’è anche però chi i propri figli li aveva su quella maledetta barca, come Jamie Sahid Mansarè, ricoverato all’ospedale Civico di Palermo, che continua a ripetere: “Trovate mio figlio, per favore. Siamo caduti in acqua, sono riuscito a soccorrere i due più grandi, lui l’ho perso di vista. Vi prego, mi basta anche solo salutarlo”.

Consiglio supremo di difesa: cosa è successo/ Sul tavolo migranti, Ucraina e riorganizzazione esercito

Il dramma dei bambini migranti

Nell’ultima tragedia di migranti, al largo di Sfax, Wadija ha perso i suoi bambini. Era riuscita a salvare Mariam e Blessing, a strapparle alle onde che le avevano portato via un’altra bimba e il fratello. Appena la motovedetta della Garde Nationale è arrivata, respiravano ancora ma sono morte poco dopo sul ponte: l’acqua ha invaso i loro polmoni e nessuno è riuscito ad aiutarle, salvandole. A bordo, infatti, non c’è assistenza medica. Ad una mamma, invece, il suo bambino è stato strappato dalle braccia, ormai senza vita: “Quelli della Garde Nationale mi hanno detto che era morto, ma io non lo so, non ricordo, era tutto confuso”, racconta a Repubblica.

"Le partenze di migranti dalla Libia sono aumentate del 600%"/ Johansson (UE): "Primo obiettivo salvare vite"