28enne impiccato a un albero prima di Natale/ Aveva perso lavoro: salvato in extremis

Un ragazzo di 28 anni è stato trovato impiccato ad un albero, fortunatamente ancora vivo. La tragedia è stata sventata a Mirano alla vigilia di Natale. I carabinieri di Noale sono, infatti, riusciti a fermare in extremis l’uomo che stava tentando il suicidio. Erano stati allertati da una chiamata giunta alla centrale operativa della Compagnia di Mestre. Un uomo aveva manifestato intenti suicidi. Subito è stata inviata la pattuglia di Noale, poi supportata da quella di Spinea, che erano impegnate tra l’altro nella perlustrazione e vigilanza del territorio. I militari sono subito arrivati sul posto segnalato senza però azionare il lampeggiante e la sirena, così da non turbare ulteriormente il 28enne.

È stata una corsa contro il tempo per la caccia all’uomo, di cui a prima vista non c’era traccia. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, i militari non hanno interrotto le ricerche anche se era diventato buio e la visibilità era scarsa. D’improvviso hanno poi visto un uomo impiccato ad un albero.

28ENNE IMPICCATO A UN ALBERO: CARABINIERI LO SALVANO

I carabinieri in via Gramsci, a Mirano, in un’area adibita a viale alberato pubblico, hanno individuato un giovane. Sono quindi scesi dal veicolo e lo hanno raggiunto. Era impiccato, apparentemente incosciente, cianotico, con i piedi non pienamente appoggiati per terra, con la testa china verso il basso. Si era impiccato usando un lenzuolo, annodato al collo da un lato e legato dall’altro ad un ramo. I militari lo hanno sollevato, poi hanno sciolto il nodo attorno al collo e gli hanno parlato per attirare la sua attenzione. Il 28enne ha ripreso conoscenza e, seppur in stato confusionale, ha collaborato con i militari che lo hanno soccorso in attesa dell’arrivo del personale sanitario che nel frattempo avevano già allertato. Il giovane, che è scoppiato a piangere dopo il tentato suicidio, ha raccontato che aveva perso il lavoro il giorno prima e che aveva problemi familiari con l’ex compagna e il figlio. Accompagnato a casa, ha provato poi a prendere un coltello, ma è stato nuovamente fermato dai militari, che lo hanno poi portato in ospedale. Come riportato da Il Messaggero, l’uomo è stato poi ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Dolo.

