Granillo, uomo impiccato alla traversa/ Tragica scoperta a Reggio Calabria

Tragedia allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, casa della squadra di calcio della Reggina. Un uomo di poco più di 40 anni, come riportano le varie testate, è stato trovato impiccato alla traversa di una delle due porte. Per la precisione, lo specifica strill.it, quella posta sotto la curva Sud: le generalità non sono state fornite, gli agenti della sezione Volanti e della Squadra mobile della Questura stanno visionando le telecamere di sorveglianza e sul posto si è recata anche la Scientifica. Il ritrovamento risale a questa mattina: per il momento è ancora tutto oscuro ma la scoperta è assolutamente macabra e tragica. Chiaramente, vista la dinamica della morte, si pensa innanzitutto al suicidio: bisognerà però stabilire in che modo l’uomo si sia introdotto sul terreno di gioco del Granillo e, in questo senso, i dati personali e l’identità potrebbero fornire qualche indicazione in più.

UOMO IMPICCATO ALLA TRAVERSA DEL GRANILLO

In questi giorni il Granillo è oggetto dei lavori di adeguamento per la Serie B: la Reggina infatti ha conquistato d’ufficio la promozione nel campionato cadetto dominando il girone C della terza divisione, ed essendo prima in classifica (davanti al favoritissimo Bari) con distacco nel momento in cui il lockdown ha interrotto il torneo. Ora si sogna in grande, grazie ad un progetto serio che l’ha portata in pochi anni a scalare le serie del nostro calcio. Questa tragedia naturalmente fa iniziare l’avventura sotto una luce non esattamente straordinaria, anche se il fatto è chiaramente slegato dalle vicende del gruppo. Va segnalato inoltre che la Reggina ha già iniziato il raduno in vista della prossima stagione, presso il centro sportivo Sant’Agata: questo significa che il Granillo non era utilizzato se non dagli operai, che stavano provvedendo in particolar modo alla posa dei seggiolini.



