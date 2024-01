33enne ucciso a Roma a colpi di pistola, ferito l’amico 30enne/ Indaga la Dda: forse un agguato

Un 33enne è stato ucciso nella serata di Ieri in quel di Roma, mentre un altro è rimasto ferito. E’ questo il bilancio, come specificato dai colleghi di TgCom24 attraverso il loro sito web, di una sparatoria avvenuta in largo Edoardo Tabacchi, nella zona residenziale del Corviale, periferia sud-ovest della capitale. Stando alle prime indiscrezioni emerse dopo le indagini, sembra che si sia trattato di un vero e proprio agguato, di conseguenza i magistrati dell’antimafia di Roma stanno cercando di fare luce sull’episodio; sul luogo della sparatoria si è recato il pubblico ministero proprio della Dda, Mario Palazzi, che coordinerà le indagini assieme ai carabinieri del nucleo investigativo di via in Selci. Al momento i responsabili sarebbero in fuga dopo essere saliti su un’auto, e i carabinieri li stanno cercando.

Secondo quanto riferito ancora da TgCom24.it il ferito sarebbe stato colpito ad una gamba, ma starebbe comunque bene mentre il 33enne che non ce l’ha fatta dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola al torace, mentre si trovava in auto sotto casa, ed ha riportato delle ferite troppo gravi che alla fine ne hanno causato il decesso. I colpi sono stati esplosi attorno alle ore 19:30 di ieri sera da un’auto di colore bianco: inutili i tentativi di rianimazione per il 33enne dopo che il 118 è accorso sul luogo nel giro di pochi minuti, mentre il ferito, un ragazzo di 30 anni, è stato soccorso e poi portato presso l’ospedale San Camillo.

33ENNE UCCISO A ROMA A COLPI DI PISTOLA, FERITO L’AMICO 30ENNE: LA VITTIMA AVEVA PRECEDENTI

Da segnalare che l’episodio è avvenuto di sera, quindi con numerose persone in strada che hanno udito gli spari, di conseguenza la paura è stata tanta. Nel contempo sono stati predisposti dei posti di blocco da parte dei carabinieri per provare ad intercettare la macchina in fugo, ma per il momento non sono state trovate tracce dei due fuggitivi.

Le forze dell’ordine stanno cercando di indagare sulle vittime del presunto agguato per cercare di capire se avessero dei conti in sospeso con qualcuno, e sembra che il 33enne abbia dei precedenti.

