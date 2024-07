4 amiche e un paio di jeans 2, diretto da Sanaa Hamri

Il palinsesto di Italia 1 prevede, per il primo pomeriggio di sabato 27 luglio, a partire dalle ore 13:45, la messa in onda del film di genere commedia sentimentale 4 amiche e un paio di jeans 2, sequel del primo film omonimo. Il film è stato realizzato negli Stati Uniti d’America nel 2008 da diverse case cinematografiche.

La regia è stata curata da Sanaa Hamri, regista marocchina naturalizzata statunitense che ha prodotto anche Rimbalzi d’amore, con Queen Latifah e ha girato episodi di molte serie di scuccesso, tra cui American Horror Story. Il soggetto è stato scritto da Ann Brashares mentre la sceneggiatura è frutto del lavoro di Elizabeth Chandler. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Rachel Portman.

Tornano quindi le protagoniste della prima pellicola Alexis Bledel, America Ferrera, Blake Lively e Amber Tamblyn.

La trama del film 4 amiche e un paio di jeans 2: un’estate insieme

In 4 amiche e un paio di jeans 2, dopo un lungo ed estenuante anno scolastico, arrivano finalmente le vacanze estive. Le protagoniste di questo film sono reduci dal primo anno di college. Le differenti scelte fatte non hanno consentito alle quattro amiche di poter condividere questo percorso di vita. Per ovviare a questa lontananza forzata, decidono di dedicarsi all’organizzazione di un’estate che dovrebbe permettere loro di stare molto tempo insieme.

Nel frattempo Bridget decide di andare a far visita alla sua anziana nonna Greta nello stato dell’Alabama. Questa è anche l’occasione opportuna per poter ottenere informazioni sul conto della madre e per scoprire cosa effettivamente l’abbia spinta a fare un gesto così estremo come il suicidio. Ci sono tante altre novità che riguardano le quattro amiche a partire dalla possibile gravidanza di Lena fino ad arrivare ad un’audizione fatta da Carmen per avere un posto importante in una rappresentazione teatrale.