“4 coltellate e gola quasi squarciata”/ Lorella Cuccarini gelata stoppa l’avvocato

Nel corso della puntata de “La Vita in Diretta” andata in onda su Rai 1 nel pomeriggio di oggi, martedì 23 giugno 2020, sono stati riaccesi i riflettori sulla morte di Marianna Greco, la 37enne di Novoli, paesino in provincia di Lecce, trovata agonizzante nel suo letto nel 2016 con quattro ferite alla gola. Finora, la Giustizia ha sempre parlato di suicidio da parte della giovane, anche se la sorella Giovanna ha ribadito che “aveva un sacco di progetti, voleva un figlio e pensava alla fecondazione assistita in Spagna”. È poi intervenuto l’avvocato della famiglia Greco, Francesca Conte, stoppata però da Lorella Cuccarini mentre descriveva le fotografie scattate al corpo della donna poco dopo il suo decesso. Cos’ha detto il legale? E cosa ha suscitato la reazione della conduttrice? L’avvocato ha riferito come sul collo della donna siano stati trovati i segni di quattro coltellate, con la gola quasi squarciata. Particolari macabri e raccapriccianti, ancor più se pronunciati su Rai 1 a metà pomeriggio, quando numerosi minori avrebbero potuto ascoltare quelle parole, anche soltanto facendo zapping tra i canali. Ecco perché Lorella Cuccarini, agitandosi, si è sovrapposta alla voce dell’avvocato, domandandole di omettere ulteriori dettagli e filtrare la comunicazione. Il legale si è scusato e la conversazione è proseguita regolarmente.

