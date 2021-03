“4 marzo 1943” perché è la canzone segreta di Carlo Conti/ “Ha vissuto quel percorso”

“La canzone segreta di Carlo è ‘4 marzo 1943’ di Lucio Dalla“. A svelarlo è Ron, noto cantautore nonché amico di Carlo Conti, uno dei protagonisti della prima puntata di Canzone Segreta su Rai 1. “Sicuramente il fatto che Carlo abbia amato e continui ad amare Lucio, come me, è una cosa bella, nel senso che in qualche modo siamo legati ad un’amicizia comune.” L’artista ha poi aggiunto “Carlo è una persona con una grande sensibilità. Io credo che lui vada avanti in un modo così straordinario per questo, la gente gli dà fiducia!” A spiegare meglio il perché di questa canzone è stato poi un caro amico di scuola del conduttore: “La storia che racconta questa canzone nel particolare, tutta una serie di immagini, di sensazioni, di emozioni, lo accomunano a quella canzone. Ha vissuto grosso modo quel percorso lì e quindi lui un po’ lì dentro ci si riconosce”, ha spiegato.

Carlo Conti: “Ecco perché questo brano è per me così importante”

Infine, alla conclusione della sorpresa, è stato Carlo Conti a dire perché questo brano è così importante per lui: “Da ragazzino ho visto questo signore con i baffi che parlava del mese di marzo, ed era la sua data di nascita, ed io nato a marzo ero orgoglioso di essere nato nel suo stesso mese”. Non è mancato sul finale da parte del conduttore un pensiero per Fabrizio Frizzi che questa canzone “la cantava spesso”.





