40 anni vergine/ Film oggi in onda su Canale 5: trama e curiosità (23 gennaio)

Il palinsesto televisivo di Canale 5 prevede per la seconda serata di giovedì 23 gennaio alle ore 23:20 la messa in onda del film genere commedia 40 anni vergine. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2005 dalla casa cinematografica Apatow Productions mentre la regia è stata affidata a Judd Appatow Il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Steve Carell il quale è neanche il principale protagonista. Il montaggio è stato eseguito da Brent Whote, le musiche della colonna sonora portano la firma di Lyle Workman mentre nel cast oltre al principale protagonista Steve Carrell sono presenti anche Catherine Keener, Paul Rudd, Riomany Malco, Seth Rogen, Elizabeth Banks e Leslie Mann.

40 anni vergine, la trama

Andy è un commesso che lavora in un negozio di elettronica e che porta avanti un’esistenza piuttosto tranquilla e per nulla sociale. Infatti trascorre gran parte della propria vita privata all’interno della sua abitazione dove si diletta a giocare ai videogame oppure a guardare la sua immensa collezione di fumetti di supereroi. Dal suo punto di vista, la sua vita è estremamente soddisfacente anche se dal punto di vista sessuale nonostante abbia già compiuto i 40 anni di età lo vede ancora vergine. Una sera, mentre si sta divertendo insieme ai propri colleghi di lavoro in maniera piuttosto candida, ammette la sua verginità il che manda letteralmente in conclusione gli stessi colleghi di lavoro i quali non riescono a spiegarsi questo genere di situazione. Infatti i colleghi di lavoro hanno una vita sentimentale piuttosto movimentata, alla ricerca continua del gentil sesso e soprattutto di tradimenti anche subiti ed effettuati ai danni delle proprie compagne. Gli amici decidono quindi che si devono dare da fare per consentire all’uomo di eliminare questa sua verginità e quindi di avere il primo rapporto sessuale della sua esistenza. Il povero commesso dovrà quindi seguire i consigli dei propri compagni di lavoro i quali lo mettono costantemente in situazioni a dir poco deficitarie. Un giorno, tuttavia per puro caso? l’uomo farà la conoscenza di una splendida donna che si è dovuta occupare della vita dei suoi tre figli da sola. Tre due nasce subito una bellissima simpatia portando avanti un rapporto che verrà consumato soltanto nel corso della prima notte delle nozze. Dunque l’uomo saprà superare questa sua difficoltà in ambito sessuale trovando l’amore che aveva sempre immaginato ed aspettato per essere finalmente felice.

Cast e curiosità del film

La principale protagonista femminile di questa pellicola è l’attrice americana Catherine Ann Keener nata a Miami il 23 marzo del 1959 e diventata famosa in tutto il mondo per aver ottenuto due candidature ai Premi Oscar per le performance offerte nell’ambito delle pellicole Essere John Malkovich e Truman Capote – A sangue freddo. Tra i migliori film che hanno caratterizzato fino a questo momento la sua carriera cinematografica ricordiamo Nei panni di una bionda, Il club delle vedove, Una bionda naturale, Parlando e sparlando, La storia di Jack & Rose, An American Crime, Into the Wild – Nelle terre selvagge, Genova – Un luogo per ricominciare, Cyrus e tanti altri ancora.



© RIPRODUZIONE RISERVATA