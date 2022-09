“40% italiani non sa chi votare”/ Ghisleri: “50% con paura bollette e crisi energia”

Alessandra Ghisleri, ricercatrice di Euromedia Research, ha illustrato nel corso della trasmissione di La 7 “Coffee Break” gli esiti dei sondaggi più recenti circa le paure degli italiani in vista della campagna elettorale e del voto del prossimo 25 settembre. In particolare, è emerso che molti non sanno cosa votare e che i più anziani hanno tra le loro fobie il Covid e la querelle vaccini.

ELEZIONI 2022 ULTIME NOTIZIE/ Letta “Cdx allarme democrazia”. Salvini “Pd su Marte”

La sondaggista ha dichiarato: “La crisi economica è al secondo posto fra i timori dei nostri connazionali, ma un italiano su due ha detto di avere paura della crisi energetica e del caro-bolletta. Anche la parola razionamento è stata citata, in particolare da un italiano su tre. Sicuramente gli abitanti del Belpaese stanno aspettando risposte immediate dalla politica e devono essere risposte che non portino ad altre domande. Non dobbiamo chiedere all’Europa, i leader dei partiti devono dare direttamente soluzioni”.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Anief: "Troppe criticità in comparto istruzione"

ALESSANDRA GHISLERI: “GLI UNDER 25 NON SANNO CHE COSA VOTARE”

Nel prosieguo del suo intervento, Alessandra Ghisleri ha detto che la percentuale degli esitanti, ovvero di coloro che non sanno chi votare e se voteranno non è in crescita, ma le persone stanno cercando un punto di riferimento per poter votare: all’interno di essi “c’è una buona parte del Movimento Cinque Stelle e qualcosa è già stato catturato da Giuseppe Conte, poi troviamo gli elettori della Lega e del Pd. Ci sono molti ragazzi al di sotto degli under 25 che non solo non sanno cosa votare, ma indicano la paura della ricerca di lavoro, la possibilità di costruirsi una famiglia con vantaggi spettanti, la possibilità di accedere in maniera equa a corsi di studio”.

Bonaccini: "Nel programma Pd non c'è la patrimoniale"/ Ma non è vero: ecco perchè

Per contro, gli over 65/70 hanno indicato un’attenzione specifica nei confronti del Covid e dei vaccini, dunque sono ancora preoccupati dall’emergenza sanitaria connessa alla pandemia di Coronavirus, effettivamente non ancora rientrata in maniera totale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA