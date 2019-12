43° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo/ Arriva la star Gia Eradze

Festival Internazionale del Circo di Montecarlo: anticipazioni 43a edizione

Come ogni anno, il giorno della vigilia di Natale si rinnova l’appuntamento con il Festival del Circo Internazionale di Montecarlo. Martedì 24 dicembre, in prima serata, con la conduzione di Melissa Greta Marchetto, Raitre trasmette la 43esima edizione del festival circense famoso in tutto il mondo. L’appuntamento si rinnoverà anche martedì 31 dicembre, sempre in prima serata su Raitre. Per la nuova edizione, la Principessa Stephanie, presidente della Manifestazione e della Giuria tecnica, ha deciso di fare le cose in grane regalando al pubblico uno show assolutamente imperdibile in cui non mancheranno le emozioni e le esibizioni mozzafiato portando in scena la punta di diamante dell’arte circense russa ovvero il Royal Circus, la cui direzione artistica è affidata al georgiano Gia Eradze, una star in Russia per la sua capacità di abbinare tradizione e innovazione senza mai tradire la propria genialità e rispettando la tradizione circense russa.

Gli artisti della 43a edizione del Festival Internazionale del Circo di Montecarlo

Sulla pista del 43° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, Gia Eradze porterà in scena una serie di numeri caratterizzati dalla magnificienza dei costumi e dalla capacità acrobatica. Il georgiano, però, non sarà l’unico protagonista della serata perchè ci sarà spazio anche per la tradizione circense cinese. Dallo stesso Principato di Monaco arriverà, inoltre, Nicolas Jelmoni che insieme a Charlotte O’ Sullivan ha creato un numero che unisce la danza contemporanea con la disciplina del “mano a mano”. E ancora Yuri Volodchenkov, il suo straordinario cavallo ”Legion” e la ballerina Avelina Kvasova, nel numero intitolato “amore Gipsy”. E poi, I Prilepin, provenienti dal Bolshoj di Mosca. Si tratta di quattro straordinari atleti che danno vita ad un numero ispirato a Yesterday dei Beatles. Come sempre, infine, ci sarà spazio anche per i sorrisi con la tradizione clownesca, rappresentata quest’anno da tre giovani russi, i Without Socks.





