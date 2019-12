43° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo/ La tradizione circense russa

ANTICIPAZIONI 43° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CIRCO DI MONTECARLO

Dopo l’appuntamento natalizio, il 43° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo torna in onda oggi, martedì 31 dicembre, in prima serata su Raitre, subito dopo il consueto appuntamento con il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al timone della seconda ed ultima serata dedicata alla manifestazione inaugurata dal Principe Ranieri di Monaco nel 1974 e che, ogni anno, accoglie giocolieri, maghi, performer e trapezisti provenienti da ogni parte del mondo ci sarà Melissa Greta Marchetto a cui è stato affidato il difficile compito di strappare telespettatori a L’anno che verrà, lo show di Raiuno e al Capodanno in musica di canale 5, i due eventi solitamente più visti l’ultima notte dell’anno. La conduttrice del Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, però, potrà contare sulla magia che la tradizione circense russa è in grado di regalare. A rendere particolarmente suggestiva la 43esima edizione del Festival, infatti, è la magnificenza del grande circo russo con coreografie e costumi curati nei minimi dettagli.

GLI ARTISTI DEL 43° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CIRCO DI MONTECARLO

La grande star della seconda serata della 43esima edizione del Festival Internazionale del Circo di Montecarlo sarà, esattamente come accaduto la scorsa settimana, sempre Gia Eradze che, con il suo Royal Circus, rievoca i fasti degli Zar e che ha portato un’atmosfera magica nel circo di Montecarlo. Spazio, poi, alla Troupe Filinov, che si esibirà in un crescendo di salti vorticosi sull’altalena russa. E ancora: la Troupe Aliev, che presenterà un numero Intitolato “Dante”, in omaggio a Dante Alighieri, creato dal geniale coreografo russo Alexandro Grimailo. Non mancherà la tradizione equestre con una troupe di sole donne, le cavallerizze del Royal Circus. E ancora: gli atleti ucraini Artem Lyubanevych e Oleg Shakirov che si esibiranno in un numero aereo mozzafiato. E infine spazio a Cesar Dias, un giovane comico portoghese, che farà divertire tutto il pubblico con la sua comicità moderna e innovativa.

