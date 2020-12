44° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo/ Artisti, anticipazioni e diretta streaming

44esima edizione del Festival Internazionale del Circo di Montecarlo: torna con la seconda parte!

Giovedì 31 dicembre, in prima serata su Raitre, va in onda la seconda serata del Festival Internazionale del Circo di Montecarlo che si è svolta dal 16 al 26 gennaio 2020. Il Principato di Monaco ha ospitato la 44esima edizione della famosa manifestazione circense con più di 150 artisti provenienti da ogni contenente. Nel suggestivo chapiteau di Fontvieille, davanti alla giuria presieduta dalla principessa Stephanie e formata dai maggiori esperti del settore, gli artisti circensi si sfidano per conquistare i premi del clown d’oro e d’argento. Ospite d’onore della 44esima edizione del Festival Internazionale del Circo di Montecarlo sarà il Circo Nazionale Svizzero Knie che presenterà alcuni dei suoi numeri equestri più sensazionali. A condurre la serata, come sempre, sarà Melissa Greta Marchetto, che ha già presentato l’edizione 2018 due anni fa.

Quali artisti si esibiranno alla 44esima edizione del Festival Internazionale del Circo di Montecarlo?

Per la gioia di tutti gli appassionati degli amici a quattro zampe alla 44° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, ci sarà Sandro Montez che, insieme ai suoi cani, regalerà un numero divertente ed imperdibile. Spazio, poi, al Duo Vladimir che proporrà un potente numero di forza ed equilibrio. E ancora: la giocoliera Francoise Rochais, i funamboli della Troupe Ayala. Spazio anche al divertimento con il “borseggiatore” Rafal Walusz che sfilerà dalle tasche degli spettatori gli oggetti più disparati. Come sempre, i grandi protagonisti del Festival del circo di Montecarlo restano i clown che, questa sera, saranno rappresentati da Henry The Prince. Infine, per i più romantici, la coppia di artisti circensi composta da Kinga Laura Grzeskow e Gonçalo Roque porterà in scena una storia d’amore che prenderà vita sulla panchina di un parco.

Come seguire il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo in diretta streaming video?

Per tutti gli appassionati del circo lo spettacolo è visibile oltre che in tv su Raitre anche in diretta streaming video su Raiplay.



