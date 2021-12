44° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo/ Diretta su Rai 3 gli Oscar del circo

44° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo su Rai 3

Come tradizione, per le feste natalizie, su Rai 3 è tornato l’appuntamento con il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo 2021. Se alla vigilia di Natale è stato proposto al pubblico Rai un best of delle performance più entusiasmanti e significative della scorsa edizione, stasera, venerdì 31 dicembre, andrà in onda la 44esima edizione del celebre competizione circense che si chiuderà con l’assegnazione degli Oscar del circo: il clown di bronzo, d’argento e d’oro. Gli ambiti premi saranno consegnati dai principi Stephanie e Alberto II di Monaco. La serata, in onda dalle 21.05 su Rai3, sarà presentata da Melissa Greta Marchetto. Scopriamo chi saranno gli artisti, provenienti da ogni angolo del pianeta, che si esibiranno con numeri incredibili durante la gara.

L'anno che verrà, Capodanno su Rai 1/ Ospiti e diretta: da Loredana Bertè a Orietta Berti

I protagonisti della 44esima edizione del Festival Internazionale del Circo di Montecarlo

Ecco tutti i protagonisti della 44esima edizione del Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, in onda su Rai 3. Le luci della pista si accenderanno sul doppio trapezio volante dei Flying Tuniziani, a seguire i Martinez Brothers, artisti giovanissimi ma già entrati nel Guinness dei primati per le loro performance acrobatiche. La Troupe Efimov si esibirà in un numero indimenticabile di salti acrobatici al tappeto elastico, mente Maria Saratch incanterà i pubblico con un numero sensuale di equilibrismo e contorsioni. Da non perdere il numero del Circo Knie, con il grande carosello di 30 cavalli condotti da Maicol Errani. Non mancheranno le clownerie del belga Elastic e di Henry Ayala, il “Principe dei clown”.

Capodanno in musica 2021, Canale 5/ Diretta e ospiti: tanti gli assenti da Damante a Zarrillo

Melissa Greta Marchetto, chi è la presentatrice?

Per il quarto anno anno consecutivo Melissa Greta Marchetto conduce su Rai 3 il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo. Prima di lei l’importante rassegna circense è stata condotta da Andrea Lehotská, Cristina Chiabotto, Ainett Stephens e Laura Freddi. Conduttrice televisiva e radiofonica, Melissa Grate Marchetto è nata a Monza il 10 ottobre 1985. Si è iscritta alla facoltà di Beni Culturali all’Università di Milano, ma ha abbandonato gli studi in favore della carriera televisiva. Dopo un inizio come cantante e attrice, la Marchetto si è dedicata alla conduzione. Per sei anni ha condotto Deejay TV. È apparsa anche a Quelli che il calcio, PrimaFestival, DopoFestival, Magazzini musicali e Il lato positivo. Suo padre è Maurizio Marchetto, coach della Nazionale di pattinaggio sul ghiaccio in velocità e sua madre è un’insegnante di educazione fisica.

LEGGI ANCHE:

Galli/ “Ho tre dosi ma faccio il tampone, il rischio di infettarsi da covid è alto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA