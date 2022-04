48enne morto carbonizzato ad Albairate: suicidio?/ Il post sospetto poche ore prima..

Un cadavere carbonizzato è stato individuato nelle scorse ore nelle campagne di Albairate, comune in provincia di Milano. Stando a quanto emerso dai primi rilievi, così come segnalato dal Corriere della Sera, potrebbe trattarsi di un uomo di 48 anni che aveva annunciato sui social di volersi suicidare. La scoperta è stata effettuata dai vigili del fuoco che sono intervenuti nella serata di giovedì 31 marzo per spegnere un’auto in fiamme nel comune sito nell’hinterland Ovest di Milano, e subito dopo sono scattate le indagini da parte dei carabinieri al momento affidate alla compagnia di Abbiategrasso e al comando provinciale di Milano.

In base ai primi riscontri individuati, sembrerebbe davvero trattarsi di un suicidio, di conseguenza, si sposerebbe la tesi del 48enne di cui sopra. La chiamata ai vigili del fuoco è stata fatta da un residente della zona attorno alle ore 20:45 di ieri, una segnalazione di sterpaglie in fiamme in aperta campagna, precisamente lungo la strada per la frazione Riazzolo. Una volta che i pompieri sono intervenuti per spegnere il rogo, gli stessi si sono ritrovati di fronte appunto un’auto in fiamme, e non dell’erba bruciata, mezzo che è stata lasciata al centro di una strada di campagna vicino alla cascina Riazzolo.

48ENNE MORTO CARBONIZZATO AD ALBAIRATE: INDAGINI DEI CARABINIERI IN CORSO

Quando l’auto è stata completamente “spenta” e le fiamme domate, è venuta alla luce la macabra scoperta: nella vettura si trovava infatti il corpo completamente carbonizzato di una persona. Di conseguenza sono stati allertati i carabinieri che hanno fatto scattare fin da subito i rilievi.

La vittima sarebbe un 48enne residente nella provincia di Milano e che provato dalla separazione recente dalla moglie avrebbe appunto annunciato le sue intenzioni di suicidarsi attraverso un post sulla sua pagina Facebook. Nelle prossime ore gli accertamenti proseguiranno per risalire all’identità della vittima, e capire realmente se la stessa si sia suicidata o meno: sono attesi aggiornamenti.

