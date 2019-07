5 è il numero perfetto/ Foto, il film di Igort dal 29 agosto al cinema

Tra i film più attesi della stagione, 5 è il numero perfetto di Igort è pronto ad arrivare nelle sale italiane: appuntamento al cinema dal 29 agosto 2019. Un gangster movie ambientato a Napoli per il primo lungometraggio da regista del noto fumettista e romanziere italiano: prodotto da Propaganda Italia e da Jean Vigo Italia con Rai Cinema, il film è una coproduzione con Belgio (Potemkino) e Francia (Mact Productions con Cité Film e Nour Films). La pellicola verrà distribuita da 01 Distribution, ecco la sinossi: «Napoli, anni Settanta, Peppino Lo Cicero, camorrista di seconda classe in pensione, torna in pista dopo l’omicidio di suo figlio. Questo avvenimento tragico innesca una serie di azioni e reazioni violente ma è anche la scintilla per cominciare una nuova vita. Un piccolo affresco napoletano nell’Italia anni Settanta. 5 è il numero perfetto è la storia di un’amicizia tradita, ma anche di una seconda opportunità e di una rinascita».

5 E’ IL NUMERO PERFETTO, IL POSTER DEL FILM DI IGORT

Protagonisti Toni Servillo, Carlo Buccirosso e Valeria Golino per un cast che comprende anche Iaia Forte, Giovanni Ludeno, Lorenzo Lancellotti, Vincenzo Nemolato, Manuela Lamanna, Emanuele Nocerino, Angelo Curti e Mimmo Borrelli. Tutto pronto per l’arrivo nelle sale, dunque, anche se non è da escludere un’anteprima al Festival di Venezia 2019, che prenderà il via il 27 agosto. Come riporta Movieplayer, Igort aveva presentato così il suo primo film da regista: «Musica, pittura, cinema per me sono vasi comunicanti. Alla fine il cinema si riduce a due elementi, profondità e ritmo. Ho cercato di catturarli e riproporli nel mio film. Sul set piangevo continuamente, vedevo le immagini e mi emozionavo, tutti venivano a consolarmi. L’arte mi deve turbare. Quando devo scegliere quali libri pubblicare capisco che sono quelli giusti se non dormo la notte». Qui di seguito vi proponiamo il poster di 5 è il numero perfetto





