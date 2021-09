5 è il numero perfetto, Rai 3/ La rivincita del cinema italiano

5 è il numero perfetto è il film che vedremo stasera, 10 settembre, dalle ore 21:20 su Rai 3. Si tratta di una produzione italiana-francese-belga che è uscita al cinema durante l’anno 2019. Questo film appartiene ai generi thriller, gangster e noir. Il regista di questo film è il fumettista Igort che ha scritto anche la sceneggiatura e il soggetto dell’opera.

Nel cast del film sono presenti numerosi attori molto conosciuti all’interno del panorama cinematografico italiano come Toni Servillo, Carlo Buccirosso, Valeria Golino, Lorenzo Lancellotti, Vincenzo Nemolato, Mimmo Borrelli e Iaia Forte. Le musiche di questo film sono state curate da D-Ross e Startuffo mentre la fotografia è stata curata da Nicolaj Bruel.

5 è il numero perfetto, la trama del film

Leggiamo la trama di 5 è il numero perfetto. Peppino Lo Cicero è un gangster di altri tempi. L’uomo era un sicario della Camorra che ora si è ritirato ed è in pensione. Vive la sua vita in piena tranquillità, lontano dal caos che coinvolge la vita di un camorrista.

Tuttavia, suo figlio Nino è ancora invischiato in affari loschi e anzi, si può definire un camorrista a tutti gli effetti. Ad ogni modo, Nino segue ancora le norme del padre, rispettando un atipico codice d’onore che gli impone di fare solo determinate azioni. Un giorno, il compleanno di Nino, Peppino viene raggiunto da un’amara sorpresa. Il figlio è stato vittima di un agguato da parte di sconosciuti ed ha perso la vita.

Peppino è incredulo, non vuole neanche pensare che il suo amato figlio sia stato strappato via alla vita da parte di criminali che non hanno nessun onore. Per questa ragione, l’uomo decide che è il momento di tornare in azione. Peppino decide di riunirsi ad un suo vecchio amico, Toto o Macellaio e alla sua amante Rita per trovare la vendetta tanto desiderata, ma anche per capire se è possibile per lui ricominciare una nuova vita lontano dal pericolo.

Video, il trailer del film “5 è il numero perfetto”





