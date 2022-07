50 primavere/ Su Rai 3 il film con Agnes Jaoui

50 primavere va in onda su Rai 3 a partire dalle ore 16.10 di oggi, 31 luglio 2022. Si tratta di una commedia francese prodotta dalla Karé Productions e distribuita in Italia dalla BiM Distribuzione.

La regia è affidata a Blandine Lenoire con questa che ha curato la sceneggiatura insieme a Jean-Luc Gaget, Anne-Francoise Brillot, Agnes Jaoui, Ocean e Benjamin Dupas.

Nel cast del film 50 primavere troviamo la stessa Agnes Jaoui oltre a Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot, Theo Cholbi, Laure Calamy e moltissimi altri artisti francesi maggiormente noti nel paese transalpino più che nel resto del mondo perché molto spesso impegnati in televisione piuttosto che sul grande schermo. Della durata di 89 minuti il film ha ricevuto delle critiche molto positive dai mass media e una risposta interessante anche da parte del pubblico.

50 primavere, la trama del film

Soffermiamoci ora maggiormente da vicino sulla trama di 50 primavere. Il film racconta la storia di Aurora una donna di cinquant’anni che è divorziata e ha perso il lavoro.

Si trova a dover affrontare il duro compito di diventare nonna in uno dei momenti più complicati della vita di una donna cioè quella della menopausa. Grazie alle figlie e alla sua migliore amica avrà però la forza di superare anche le vampate di calore e un momento psicologicamente non proprio semplice da affrontare. Deciderà così anche lei di provare a cambiare la sua vita andando alla ricerca di quel principe azzurro che forse non ha mai incontrato in precedenza.

