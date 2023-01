56enne trovato morto in sauna/ Bologna: nessun segno di violenza, disposta autopsia

È giallo a Bologna, dove, il giorno dell’Epifania, è stato trovato morto un 56enne all’interno di una sauna per soli uomini, ubicata in via Boldrini. Il corpo privo di vita dell’uomo è stato rinvenuto nella serata di venerdì 6 gennaio 2023, come si evince dalle ricostruzioni giunte in queste ore dalla città felsinea. In particolare, come riporta l’agenzia giornalistica “AGI”, all’orario di chiusura del centro benessere, l’addetto alla reception si è accorto del fatto che un socio non aveva ancora abbandonato i locali e, giocoforza, si è messo a cercarlo per fargli presente che era arrivato il momento di lasciare la struttura e di rincasare.

Così, andando a verificare dove fosse il 56enne, il lavoratore ha effettuato il macabro ritrovamento nella sauna maschile: l’uomo era lì, esanime, quando l’orologio segnava approssimativamente le 22. Immediatamente, a quel punto, è stato fatto scattare l’allarme e sono stati chiamati i soccorsi, nonostante fosse ormai troppo tardi per salvargli la vita.

56ENNE MORTO IN UNA SAUNA A BOLOGNA: IL PM HA DISPOSTO L’AUTOPSIA SULLA SALMA

Al loro arrivo nella sauna di Bologna, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima 56enne. In loco sono intervenute le forze di polizia: a giudizio di una prima ricognizione cadaverica è probabile che si sia trattato di un malore che, purtroppo, non ha lasciato scampo al malcapitato. In particolare, in base a quanto scritto dall’agenzia stampa “AGI”, non sarebbero emersi segni di violenza sul cadavere, né sarebbero state rinvenute tracce di sostanze stupefacenti.

Per risolvere definitivamente il giallo e fugare ogni ipotesi diversa dalla dipartita improvvisa per cause naturali, il pubblico ministero di turno ha scelto di disporre l’esame autoptico, che sarà effettuato nelle prossime ore e che consentirà di comprendere l’eziologia della morte del 56enne spirato venerdì all’interno della sauna di via Boldrini a Bologna.











