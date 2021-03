57enne ucciso dal Covid in 15 giorni: nessuna patologia/ Fatale polmonite bilaterale

Il Covid continua a colpire in maniera sempre più violenta. Tra le tante vittime degli ultimi giorni anche Luciano Pilotto, imprenditore, residente a Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, portato via dal maledetto virus in appena 15 giorni. L’uomo, 57 anni, era sano e con molti progetti ancora da realizzare, purtroppo spezzati all’improvviso dal Coronavirus. L’imprenditore, padre di famiglia, progettava tra le altre cose una nuova casa in cui andare a vivere con la moglie Roberta e i figli Luca e Matteo. L’intera famiglia, come racconta Il Gazzettino nell’edizione online, è stata colpita dal drammatico e inaspettato lutto. Anche essa è risultata positiva ed è attualmente in isolamento in attesa del secondo controllo al termine del quale poter iniziare anche ad organizzare il funerale del proprio caro, non ancora fissato.

La nuova vittima del Covid era contitolare dell’azienda Uni 3 Servizi con sede a Paviola di San Giorgio in Bosco. Nessuna patologia pregressa, come confermato da chi conosceva molto bene Luciano. Nonostante questo al virus sono bastati 15 giorni per portarlo via per sempre dall’affetto dei suoi cari, manifestandosi in maniera devastante.

UCCISO DAL COVID A 57 ANNI: IMPRENDITORE ERA SANO

Il 24 febbraio scorso l’imprenditore 57enne era stato ricoverato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Cittadella a causa del Covid. Due giorni dopo si è reso necessario il trasferimento nel nosocomio di Schiavonia ed il 27 febbraio è stato ricoverato in terapia intensiva. Mercoledì scorso la drammatica notizia che ha gettato l’intera famiglia nello sconforto. A portarlo via una polmonite bilaterale in uno stadio troppo avanzato. Uno dei migliori amici dell’imprenditore scomparso lo ricorda come “una persona che si dedicava a moglie, figli e lavoro. Uno stakanovista, sempre disponibile e generoso, solare”. C’è incredulità tra chi conosceva il 57enne, “non ce lo aspettavamo perché Luciano non soffriva di nulla”, dicono, “Forse la pressione sanguigna un po’ alta, qualche chilo di troppo, ma chi non ha queste cose oggi?”. Molto conosciuto nella zona in quanto a contatto con la gente, la sua morte ha spiazzato un’intera comunità. La famiglia adesso spera di poter essere presente alle esequie ma tutto dipenderà dall’esito del secondo ciclo di tamponi.



