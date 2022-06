58enne diventa mamma per la prima volta/ Brindisi, il padre ha 63 anni

Una 58enne è diventata per la prima volta mamma di una bambina: è questa la notizia che giunge direttamente da Ostuni (Brindisi), città d’origine della puerpera, che ha dato alla luce la sua piccola Ilaria nella giornata di lunedì 6 giugno 2022 presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi. Dal reparto di Ginecologia e Ostetricia il primario Paolo Amoruso, che ha seguito passo a passo i nove mesi di gravidanza, ottenuta per mezzo dell’inseminazione artificiale, ha affermato ai microfoni del “Corriere della Sera” che “la donna e la neonata sono in buone condizioni” e questo, francamente, è il migliore degli aggiornamenti che si potessero ricevere.

Biglietti Palermo-Padova: resse online e allo stadio/ Venduti 240 tagliandi al minuto

Peraltro, se alcuni rimangono stupiti dinnanzi all’età della mamma 58enne, lo stesso medico tiene a sottolineare come non si tratti di un unicum all’interno del nosocomio del capoluogo messapico, dove soltanto due anni fa a partorire fu una donna di 56 anni, dunque di appena due anni più giovane rispetto alla protagonista di questa storia. In tal senso, il professor Amoruso ha asserito: “Quello delle ultime ore è un evento ancora più unico, se pensiamo che si tratta di una paziente di 58 anni. Ed è andato tutto davvero bene. Siamo riusciti a portare avanti questa gravidanza quasi fino al nono mese di gravidanza nel miglior modo possibile”.

“Mascherine consigliate ai seggi, obbligatorie alla maturità”/ Viminale fa chiarezza

58ENNE DIVENTA MAMMA PER LA PRIMA VOLTA, IL PRIMARIO DELL’OSPEDALE: “È ANDATO TUTTO BENE”

È ancora il “Corriere della Sera” a riportare che la mamma 58enne e il papà, che di anni ne ha 63, hanno scelto – come anticipato poche righe fa – di chiamare Ilaria la loro piccola, che alla nascita pesava poco più di 2,3 chilogrammi e che nei prossimi giorni potrà arrivare per la prima volta nella sua casa e godersi i primi momenti di intimità familiare, avvolta dal calore dei suoi genitori.

Il professor Amoruso ha concluso dicendo: “Noi siamo un reparto di secondo livello, per cui abituato ad avere bambini anche più piccoli. Questa neonata è assolutamente in accordo con l’epoca gestazionale”. Insomma, non resta che augurare buona vita alla piccola.

Tremonti: “Autunno dominato da inflazione”/ “Bando auto benzina? Scelta violenta”

© RIPRODUZIONE RISERVATA