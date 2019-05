81enne vuole andare a Roma dal Papa/ Il navigatore lo porta a… Rom

Disavventura per un 81enne inglese che, partito da Newcastle in macchina per raggiungere Roma, si è ritrovato in un piccolo paesino in Germania. Per vedere la capitae italiana e Papa Francesco, l’anziano aveva deciso di partire con la propria auto. Sul navigatore, però, invece di Rome ha digitato Rom. Dopo aver percorso tantissimi chilometri, l’81enne si è così ritrovato a Rom, un piccolo paesino della Germania nord-occidentale, a circa 1500 km di distanza dalla capitale italiana. Un piccolo errore ha così fatto perdere la strada giusta all’anziano inglese che si è accorto dell’errore solo quando è arrivato a destinazione.

81enne inglese abbatte un cartello con la scritta “Rom”

Omettendo di digitare una sola lettera, un 81enne inglese si è così ritrovato in Germania invece che in Italia. Quando è arrivato a destinazione, l’uomo ha cominciato a cercare la Basilica di San Pietro sperando di poter vedere Papa Francesco. Secondo quanto raccontato dalla polizia locale, l’uomo era talmente confuso da aver dimenticato di tirare il freno a mano e abbattendo così un cartello con la scritta “Rom”. Un piccolo errore di distrazione, dunque, per il signore inglese che ha vissuto ore da incubo non riuscendo a capire, inizialmente, dove si trovasse. Sicuramente, la prossima volta che deciderà di raggiungere Roma, sceglierà un mezzo di trasporto diverso dall’auto.

