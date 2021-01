9-1-1 3/ Anticipazioni episodi oggi, 24 gennaio: è la notte di Halloween!

9-1-1 3, anticipazioni episodi oggi, 24 gennaio

Preparatevi a festeggiare Halloween perché questa sera su Rai2 vanno in scena due nuovi episodi di 9-1-1 3 che ci porteranno dritti alla notte più buia dell’anno. I drammi non mancheranno così come non mancheranno i casi di cui i nostri pompieri e gli agenti protagonisti della serie nata dalla penna di Ryan Murphy dovranno occuparsi in vista di una frenata della messa in onda dovuta all’arrivo dello spin-off Lone Star. Ma cosa succederà questa sera e cosa vedremo nei due nuovi episodi? Ad andare in onda saranno Rabbia e Halloween in cui Bobby, Chimney, Eddie e Hen dovranno presentarsi alla sbarra per deporre per la causa che Buck ha intentato contro i vigili del fuoco. L’avvocato di quest’ultimo è pronto a puntare il dito contro i suoi tre colleghi portando a galla quello che è successo nelle loro vite tra rischio di morte, incidenti, abuso di alcol e pillole e lutti, come mai nonostante tutto questo sono stati reintegrati in servizio mentre per il suo assistito le cose sono andate diversamente?

Buck riavrà il suo posto tra i vigili?

Dall’altro lato, intanto Michael viene fermato da due poliziotti mentre si trova in auto ma le cose prendono una piega un po’ diversa quando viene fuori una pistola. Cosa succederà a quel punto? 9-1-1 3 torna in onda con un doppio episodio, a partire dalle 21.10 circa di oggi, 24 gennaio, e se in un primo momento sarà il processo voluto da Buck, in un secondo ci ritroveremo nel bel mezzo di Halloween. Buck deve occuparsi dei bambini in visita alla caserma dopo il suo ritorno a lavoro, mentre Maddie capisce presto che le cose per Tara non sono facili anche se lei non vuole ammetterlo. Il marito è violento e continua a darle il tormento e così Maddie cerca di aiutarla a trovare il coraggio di cambiare vita voltando pagina proprio come è successo a lei con Doug. Le cose si complicano quando una bambina in giro per fare dolcetto o scherzetto finisce con lo svenire e viene di corsa portata in ospedale. A quanto pare è malnutrita e quindi gli agenti dovranno subito correre ai ripari iniziando proprio dai suoi genitori. Quello che Athena si troverà davanti sarà ancora peggio di quello che tutti pensavano perché la bambina non è la sola a vivere in queste condizioni, anche i suoi fratelli sono malnutriti e segregati in casa. Come risolveranno questo caso i nostri agenti?



