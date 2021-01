9-1-1 3/ Anticipazioni episodi oggi 31 gennaio: la storia di Athena

9-1-1 3, anticipazioni episodi oggi, 31 gennaio

Tutto è pronto per l’ultima serata in solitaria di 9-1-1 3. La serie firmata da Ryan Murphy arriverà sugli schermi da sola con un altro doppio episodio ma la prossima settimana, salvo cambiamenti, sarà accompagnata dal suo spin-off Lone Star. Fino ad allora dovremo fare i conti con un episodio intenso, quello che porterà sullo schermo il passato della protagonista, l’amata Athena. Il primo episodio della serata di oggi, 31 gennaio, a partire dalle 21.20, si intitola proprio La storia di Athena e prenderà il via proprio con lei a cena con la sua famiglia quando qualcuno bussa alla sua porta. Si tratta del suo capo Elaine pronta a metterla al corrente del fatto che pistola che ha ucciso il suo ex fidanzato, è stata ritrovata. Purtroppo la scoperta potrebbe non portare a niente visto che la pistola era nelle mani di un ragazzo di 19 anni che non può essere quindi l’assassino perché troppo giovane. A quel punto il pubblico potrà conoscere il passato di Athena grazie ad una serie di flashback che racconteranno la storia della sua vita e l’inizio della sua carriera da poliziotta passando proprio Emmett, un giovane poliziotto, di cui si innamorò perdutamente.

Eddie in pericolo per via dei suoi fantasmi?

A seguire, intorno alle 22.00 l’appuntamento è con il secondo episodio della serata di 9-1-1 3 dal titolo Malfunzionamento in cui Hen prova a consolare Karen depressa perché ha scoperto che rischia di non poter più avere dei bambini. Dall’altro lato, Eddie prova a dimenticare tutto quello che è successo dandosi alla boxe. Eddie sta combattendo e finisce per vincere, facendo scommettere molte persone contro di lui e così chiede quando può tornare. Secondo lui proprio la boxe potrebbe essere lo sbocco giusto per sfogare i suoi problemi e dimenticare quello che è successo. Siamo sicuri che questa è la strada giusta da seguire? Non mancheranno poi i nuovi casi da risolvere tra incidenti e persone da aiutare, riusciranno i nostri protagonisti a mettere da parte i loro problemi?



