9-1-1 3/ Anticipazioni episodio oggi, 21 febbraio: Carpe Diem

9-1-1 3, anticipazioni episodio oggi, 21 febbraio

Sarà l’episodio numero 11 di 9-1-1 3 ad andare in onda oggi, 21 febbraio, nel prime time di Rai2. La serie tv di Ryan Murphy continua a tenere compagnia al pubblico alla domenica sera e anche oggi farà lo stesso in coppia con il suo spin-off 9-1-1 Lone Star con l’episodio dal titolo Carpe Diem in cui al centro ci sarà ancora la famiglia formata da Athena, Bobby e Michael. Quest’ultimo ha il cancro e, mentre sta facendo la radioterapia, i suoi medici ora ritengono che la chirurgia sia il miglior passo successivo da fare verso la guarigione. All’inizio, è quello che decide di fare, ma mentre parla ai bambini si rende conto di cosa significherebbe per il futuro e così decide di fare un passo indietro e dire di no per usare al meglio il tempo che ha a disposizione e non sarà in grado di farlo se si sottopone a un intervento chirurgico.

Chimney riceve una visita a sorpresa e…

Nel nuovo episodio di 9-1-1 3 toccherà proprio ad Athena fare i conti con tutto quello che sta succedendo e anche con la decisione di Michael mentre Hen e Karen, che hanno fatto passi da gigante per diventare genitori adottivi, provano ad andare avanti con le loro vite. Ma cos’altro succederà questa sera? Gran parte dell’episodio riguarda Chimney e il suo fratellastro, la visita a sorpresa. Il nostro eroe non aveva mai incontrato il fratellastro Albert prima, e non era troppo entusiasta di averlo intorno. Naturalmente, ha peggiorato le cose il fatto che Albert andasse incredibilmente d’accordo con tutti alla stazione ma presto anche Chimney ha dovuto fare i conti con il fatto che forse non sono così diversi visto che entrambi condividono un padre che non è mai felice.



