9-1-1 3/ Anticipazioni episodio oggi 28 febbraio 2021: Maddie in crisi per…

9-1-1 3, anticipazioni episodio oggi, 28 febbraio

Siamo ormai al giro di boa perché per 9-1-1 3 sta arrivando il momento di avvicinarsi pericolosamente al gran finale che, salvo cambiamenti, andrà in onda proprio il prossimo 11 marzo. Fino ad allora avremo modo di capire cosa ne sarà di Athena e degli altri protagonisti della serie firmata da Ryan Murphy e attualmente in onda su Fox. Ma cosa succederà nel nuovo episodio in onda questa sera su Rai2 a partire dalle 21.10 circa? A quanto pare al centro di tutto ci sarà la bella Carla pronta ad incontrare la maestra di Christopher ed elogiarne il modo di fare fino a quando il bambino non si fa male. Proprio nel nuovo episodio, Carla accompagna Eddie alla giorno dopo, quando il bambino si fa male durante l’orario di lezione, lui va su tutte le furie. Le cose cambiano solo quando è lui ad ammettere di aver fatto di tutto per andare sullo skate e così, dopo una lunga discussione, Eddie non può far altro che chiedere scusa alla sua maestra.

9-1-1 3: Maddie deve occuparsi di Josh e di…

Nonostante tutto quello che sta succedendo intorno a loro, Maddie ha il tempo di occuparsi del suo collega, Josh, alle prese con un appuntamento con un uomo di nome Greg conosciuto tramite un sito di incontri. Poco dopo, però, si scopre che si trattava solo di una trppola e che alla fine gli hanno portato via tutti i suoi effetti personali. Nel finale dell’episodio di oggi di 9-1-1 3, Athena indaga su una donna di nome Joan che sembra avere un proiettile nel cranio. La donna è stata ricoverata in ospedale per via dei suoi frequenti mal di testa di cui, però, lei non conosceva l’origine e così la nostra protagonista decide di arrestare il marito, Henry. Sembra che sia stato proprio lui a spararle durante un litigio ma lei aveva rimosso il ricordo di quanto accaduto.



