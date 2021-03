9-1-1 3/ Anticipazioni episodio oggi, 7 marzo: notte di passione per Maddie..

9-1-1 3, anticipazioni episodio oggi, 7 marzo

Dopo la settimana Sanremese che ci ha lasciato a corto di serie tv, finalmente questa sera è Rai2 che darà il via alle danze iniziando proprio da 9-1-1 3 che torna in onda con l’episodio numero 13 dal titolo Inchiodati in cui ritroveremo i nostri vigili alle prese con i casi del giorno ma, soprattutto, con gli intrecci legati alla loro vita privata. Il nuovo episodio andrà in onda a partire dalle 21.10 circa su Rai2 ripartendo ancora dalle complicazioni contro cui stanno andando incontro Albert e Chimney per via della loro convivenza. Le cose per loro si stanno complicando per via di una serie di giudizi e di critiche legate al rapporto di Maddie con il padrone di casa. Proprio in questa ottica è Chimney che ripensa alle parole di Albert e cosa decide di smuovere un po’ le cose per accendere la passione nel suo rapporto con Maddie portandola in un albergo di lusso per una serata speciale in cui le confesserà il suo amore, ma siamo sicuri che questo basterà?

Bobby consola Michael furioso e…

Nel nuovo episodio di 9-1-1 3 in onda oggi, 7 marzo, non sentiremo solo parlare della coppia visto che, proprio sul più bello, è chiamata ad affrontare un’emergenza: una donna è rimasta incastrata tra un pilastro e un tavolo girevole e tocca proprio ai due interrompere la loro serata speciale per salvare la donna. A quel punto l’alberto ringrazierà i due per il loro intervenendo riservando loro una suite gratuita. La serata è davvero salva? A sentire la risposta della bella centralinista sembra proprio di sì. Intanto, dall’altro lato abbiamo un bel trio pronto per un campeggio. Bobby si unisce a Michael ed Harry proprio per controllare eventuali problemi di salute ma le cose si complicano quando lui si addormenta e al suo risveglio scopre che Harry e Bobby hanno deciso di anticipare del lavoro piantando l’albero e questo lo fa infuriare. A quel punto è proprio Bobby che prova a farlo ragionare pensando che non tutto deve essere filtrato con gli occhi del suo tumore e lui si scusa, ma siamo davvero sicuri che abbia imparato e sia pronto ad andare avanti e pensare che un giorno Harry potrebbe rimanere senza di lui?



