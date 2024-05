9.1.1 Lone star 3: anticipazioni puntata 19 maggio 2024/ Tommy e Julius relazione pericolosa?

9-1-1 Lone star: dove eravamo rimasti?

La terza stagione di 9-1-1 Lone star, composta da 18 episodi sta arrivando all’attesissimo finale che si prospetta ricco di colpi di scena. Cosa succederà ai nostri eroi preferiti? La scorsa domenica 12 maggio 2024, è andato in onda l’episodio 16 di 9-1-1 Lone star, Incapacità. Al centro della puntata vi sono i problemi familiari di Owen, Judd e Wyatt.

Il primo, infatti, si è recato a Los Angeles dal padre, in fin di vita, che non vede da quando aveva 13 anni. In tale occasione, i due si sono confrontati riportando alla luce il passato di Owen. In particolare, sono emersi alcuni sorprendenti dettagli circa l’incidente mortale che ha ucciso suo fratello minore, fatto che ha portato alla conseguente disgregazione della famiglia. Nell’episodio, c’è anche un clown e tutto sembra avere più senso. Le fobie di Owen trovano finalmente una spiegazione. Padre e figlio riescono a perdonarsi a vicenda. Emerge, inoltre, un altro personaggio, Robert, interpretato per l’occasione da Chad Lowe, che scopriremo essere il suo fratellastro.

Judd, nel frattempo, riceve una chiamata dalla prigione della contea riguardo a suo figlio, Wyatt. Decide così di portarlo al ranch di famiglia. Tra litigi e situazioni al cardiopalma, si assiste a un legame ritrovato tra figlio, padre e nonno.

9-1-1 Lone star: anticipazioni puntata del 19 maggio 2024

La penultima puntata di stagione andrà in onda domenica 19 maggio. Già dal titolo, Essere sé stessi, si evince che l’episodio avrà come focus una sorta di riequilibrio dei personaggi. In particolare, l’arco di dolore di Tommy troverà finalmente il suo esaurimento. Sebbene la morte di Charles sia stata un duro colpo, è ormai passato più di un anno, così, assieme a Julius, decide di ripulire i cassetti dai ricordi. Questo, però, farà avvicinare incautamente i due.

La squadra, dal canto suo, dovrà destreggiarsi tra un ragazzo che cade in un tritarifiuti e una madre disperata, vittima di abusi familiari, che cerca di salvare i suoi figli dall’auto in corsa. Proprio riguardo quest’ultimo avvenimento, sul team sale la tensione alla presenza del marito della donna. L’aggressività del Capitano Strand inizia a farsi sentire. Ogni componente lo osserva con il fiato sospeso, preparato per ciò che sta per accadere. Ce la farà Owen a non reagire d’impulso? Judd incoraggia suo figlio a vestirsi per lo stage che desidera effettuare. Una volta al colloquio, però, non tutto va per il meglio. Per perorare la sua causa, il padre torna nell’edificio, ma si ritrova coinvolto in una brutale esplosione. Sopravviverà?

9-1-1 Lone star: cosa succederà?

L’episodio vedrà Tommy e Julius avvicinarsi sempre di più, ma la loro potrebbe essere una relazione pericolosa. Entrambi i personaggi avranno modo di riflettere profondamente: la donna, ad esempio, si recherà alla tomba di Charles per cercare chiarezza. Ci sarà una svolta romantica tra i due? O decideranno di non mettere a rischio il loro rapporto?

Stesso dubbio sui sentimenti per Nancy e Mateo. Mentre lei vuole parlare apertamente al gruppo della loro relazione, lui è restio e cerca di rimandare il confronto il più possibile. Come reagirà Nancy?

Sarà, però, anche la puntata dedicata al ritrovato rapporto tra Judd e Wyatt. Padre e figlio, infatti, si ritrovano complici, con l’uno che aiuta l’altro a muovere i primi passi nel mondo del lavoro. Purtroppo, però, Judd si trova, come si sul dire, nel posto sbagliato al momento sbagliato. Ci sarà mai pace per Wyatt?

