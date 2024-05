9-1-1 Anticipazioni puntata 19 maggio 2024/ Il passato di Jonah, cosa nasconde il paramedico?

9-1-1: dove eravamo rimasti?

La quinta stagione di 9-1-1 sta volgendo al termine. Cosa dobbiamo aspettarci dalla strabiliante serie ideata dai creatori di American Horror Story, Ryan Murphy e Brad Falchuk? L’ultimo episodio di 9-1-1, andato in onda lo scorso 12 maggio 2024, si è concluso nel peggiore dei modi. In May Day, infatti, Claudette Collins, la celebre centralinista interpretata da Vanessa Estelle Williams, è rimasta intrappolata nell’incendio che ha coinvolto il call center del 911.

Proprio in tale circostanza, al fine di salvare la collega e la figliastra May, il capitano dei vigili del fuoco Bobby Nash vede palesarsi le sue peggiori paure, rievocando la morte della prima moglie e dei figli. Tuttavia, con coraggio, si precipita con Lucy nell’edificio e il resto della squadra. Nonostante mille pericoli, riesce a creare un varco nell’ufficio ove erano state chiuse le due colleghe per chiarirsi dopo un amichevole litigio.

Fortunatamente, le due donne vengono messe in salvo e il palazzo è evacuato. Claudette, però, ha un attacco di panico. Difatti, sebbene Bobby riesca finalmente ad abbracciare May, che ormai lo considera come un padre, deve far fronte alle condizioni della donna che, avrà un arresto cardiaco in ospedale. Jonah tenta di rianimarla, ma è tutto inutile: è morta. Inoltre, dobbiamo salutare anche Albert. Chimney, infatti, comprendendo che suo fratello non voglia propriamente seguire le sue orme, gli dà il permesso di licenziarsi.

9-1-1: anticipazioni puntata del 19 maggio 2024

Il penultimo episodio di stagione andrà in onda il 19 maggio e si intitolerà Eroe a qualunque costo. In questa puntata scopriremo dettagli sul passato di Jonah, ancora scosso per la morte di Claudette. Cosa nasconde il paramedico? Hen e Chimney, infatti, sospettano che spinga i pazienti sull’orlo della morte, solo per salvarli e crogiolarsi della gloria. Avranno ragione? Nel frattempo, un viaggio in Texas riapre vecchie ferite per Eddie e la sua famiglia. Taylor infrange una promessa fatta a Buck. La crepa tra i due è sempre più profonda.

9-1-1: cosa succederà?

Il protagonista della puntata è, indubbiamente, Jonah, che si ritrova con Hen e Chimney alle calcagna. Dopo la morte di Claudette, apparentemente inspiegabile, i due decidono di indagare a fondo. Vi sono ben tre vittime solo in città, tutte dopo che Jonah le ha visitate, ma nessuna prova. Si apre quindi un lungo capitolo sull’infanzia del paramedico, in parte eroica. È un uomo valoroso o un assassino seriale? Dovremmo forse dirgli addio?

Emozioni intense anche per Eddie, che si reca in Texas per la festa di pensionamento del padre. Qui scopre molto sulla salute di Ramon e sul suo orgoglio. Sono forse più simili di quanto pensino? Riusciranno a recuperare il loro rapporto padre-figlio?

