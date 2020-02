90enne contromano sull’autostrada A15/ Video, 1000 euro di multa e via la patente

Un anziano signore di 90 anni si è visto arrivare a casa una multa da ben 1000 euro, con annesso ritiro della patente. Il protagonista in negativo di questa vicenda aveva percorso contromano qualche giorno fa un tratto dell’autostrada A15, nei pressi di Massa Carrara, per poi accorgersi dell’errore, aver fatto marcia indietro, e raggiunto la sua destinazione. Un episodio che avrebbe potuto avere serie conseguenze, e solo fortunatamente nessuno si è fatto male, a cominciare dallo stesso guidatore attempato. Fatto sta che attraverso le telecamere, la polizia stradale è risalita al numero di targa dell’auto incriminata, e di conseguenza, all’anziano proprietario, un 90enne della Lunigiana. A quel punto è scattata la sanzione, con annesso blocco di tre mesi della sua Opel Agila. I fatti risalgono all’inizio di questa settimana, quando il 90enne doveva recarsi presso l’Asl di Carrara per una visita col medico.

90 ENNE CONTROMANO: LE SCUSE IN COMMISSARIATO

Aveva quindi imboccato l’autostrada A15 al casello di Paulla, ma prendendola però nel senso di marcia sbagliato: invece di dirigersi verso La Spezia, era entrato verso Parma. Numerosi gli automobilisti che hanno evitato lo scontro, e nel contempo, che hanno successivamente allarmato la centrale operativa della polstrada. A quel punto due pattuglie hanno attivato la procedura di safety car, rallentando i veicoli in arrivo, ed evitando un impatto che avrebbe potuto rivelarsi fatale. Il 90enne, presentandosi in caserma dopo l’arrivo della multa, si è scusato, ma le forze dell’ordine non ne hanno voluto sapere. A quel punto ha aggiunto che forse era l’ora di smettere di guidare, appendendo per sempre la patente al chiodo.





