Tir contromano in A10 per 3 km/ Video, polizia evita tragedia: camionista era ubriaco

Tragedia sfiorata sulla A10 ieri, venerdì 12 luglio 2019: attorno alle ore 20.00, un tir ha percorso contromano quasi tre chilometri d’autostrada. Solo l’intervento tempestivo della Polizia ha evitato il peggio: la segnalazione è arrivata dalla sala radio della concessione Autofiori alle 20.17, con il Compartimento della Polizia Stradale di Genova che è riuscita a ripristinare la normalità dopo la folle manovra del conducente del mezzo pesante. Quest’ultimo, un cittadino romeno di 56 anni, è risultato positivo al controllo del tasso alcolico. Nonostante il grande pericolo corso in quei minuti infiniti, non sono stati registrati incidenti e feriti: il tir è stato confiscato dalle forze dell’ordine, mentre il conducente ora dovrà pagare una multa salatissima di 6500 euro.

TIR CONTROMANO A10, IL VIDEO CHOC

Come riportano i colleghi de Il Messaggero, il Coa ha fatto scattare immediatamente l’allarme: dopo aver allertato tutti i mezzi in servizio, le pattuglie si sono dirette con celerità verso Sanremo. Come possibile evincere dal video registrato dalla telecamere di sorveglianza, il tir ha percorso il tratto contromano a velocità sostenuta, quasi 100 chilometri orari, e con traiettorie non propriamente lineari. L’intervento della Polizia Stradale è avvenuto all’altezza della barriera di Ventimiglia. Un episodio che ha scatenato un ampio dibattito sui social network, soprattutto per quanto riguarda l’inversione fatta dal camion nel tratto tra Sanremo e Arma di Taggia: il conducente romeno ha effettuato una laboriosa manovra di inversione di marcia in un by-pass, qui sotto vi mostriamo il video





