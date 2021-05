Sophia Loren, record di premi David di Donatello?/ Questa sera potrebbe essere la sua settima statuetta

Non poteva essere un anno migliore questo per Sophia Loren. Dal successo della sua simbolica carriera a quello ottenuto su Netflix il passo è stato ‘breve’, diciamo così, e in mezzo ci sono passati anni in cui non ha mai smesso di essere un’icona. Questo si celebrerà questa sera ai David di Donatello e non solo visto che l’attrice partenopea è stata nominata nella categoria Miglior attrice protagonista proprio per il film La Vita davanti a sé in cui è stata diretta dal figlio Edoardo Ponti. Il film ha ottenuto successo in tutto il mondo tanto che la canzone Io sì di Laura Pausini che ne è colonna sonora ha ottenuto la nomination all’Oscar. Toccherà adesso proprio a Sofia Loren, che l’Oscar lo ha vinto per il suo ruolo ne La Ciociara nel 1960 per Vittorio de Sica, calcare anche il palcoscenico dei David di Donatello per il film Netflix e sognando di sfiorare un record che difficilmente sarà mai eguagliato.

Sophia Loren pronta a salire sul palco dei David di Donatello 2021 dopo aver sfiorato l’Oscar

L’icona del nostro cinema nel mondo è l’attrice più premiata dall’Accademia dei David proprio nella categoria di attrice protagonista e quella di questa sera potrebbe essere la sua settima statuetta, ci sarà un’altra attrice in futuro ha segnare così tanti successi? Siamo sicuri che sarà davvero complicato così come siamo certi che la struggente e forte intepretazione che l’ha vista protagonista ne La vita davanti a sé non potrà non fargli portare a casa il suo David. Chi ha seguito l’iter del film sa bene che si sono dovute cambiare le regole per la premiazione di quest’anno visto che sia quello di Sophia Loren, come altri titoli presenti durante la cerimonia di questa sera, non hanno avuto occasione di uscire al cinema. Sophia Loren avrà modo di parlare anche di questo sul palco della cerimonia questa sera?

