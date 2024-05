VINCITORE DAVID DI DONATELLO 2024 PREMIO MIGLIORE REGIA/ Vince Matteo Garrone con “Io Capitano”

Il premio per la Miglior regia ai David di Donatello è stato conquistato da Matteo Garrone per il film “Io Capitano”. Per il regista si tratta del riconoscimento numero 9 su 25 candidature ottenute nel corso della sua brillante carriera, ennesima testimonianza di un lavoro unico che puntualmente viene proiettato sul grande schermo. “Questo film nasce dall’idea di ascoltare le storie di chi di solito non viene ascoltato e quella parte di viaggio che di solito non viene visto. Per me è stato fondamentale fare questo film con chi davvero ha vissuto quell’odissea contemporanea”.

Diretta vincitori David di Donatello 2024: i premi/ Miglior regia a Matteo Garrone per “Io Capitano”

Il discorso di Matteo Garrone è stato particolarmente emozionante; le sue parole hanno rappresentato a pieno la bellezza del lavoro che si cela dietro la realizzazione del film “Io Capitano”. “E’ un film che ho fatto fin dal primo momento con chi ha vissuto quella avventura, tutte le comparse erano davvero dei migranti che mi hanno aiutato a costruire questo racconto… Ci tengo stasera, oltre che a ringraziare tutte le persone che hanno collaborato con me per il film, a ringraziare gli attori. Se il film è arrivato così lontano è grazie a loro, alla loro interpretazione pura e vera”. (agg. Valerio Beck)

ANTICIPAZIONI VIOLA COME IL MARE 2, SECONDA PUNTATA/ Demir geloso di Viola e Matteo

David di Donatello 2024, migliore regia

Frande attesa per la cerimonia di premiazione dei Davi di Donatello che vede protagonisti film italiani ed i internazionali in gara, con nomination in diverse categorie. Per quanto riguarda il vincitore David di Donatello 2024 per il premio migliore regia di quest’anno, i candidati sono:

Nanni Moretti, Il sol dell’avvenire

Matteo Garrone, Io capitano

Andrea Di Stefano, L’ultima notte di Amore

Alice Rohrwacher, La chimera

Marco Bellocchio, Rapito

Tra questi, molto probabilmente, come confermano anche i pronostici, il duello, oltre che per il premio come miglior film sarà anche per la regia tra i due che hanno ricevuto complessivamente più nomination, e cioè tra Paola Cortellesi e Matteo Garrone. La Cortellesi con C’è Ancora Domani è in assoluto la donna da battere quest’anno, visto che è nettamente in cima alle preferenze non solo del pubblico ma anche della critica.

DAVID DI DONATELLO 2024, VINCITORE PREMIO MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA/ Trionfa Michele Riondino!

Tuttavia, Garrone, dopo la delusione del mancato trionfo agli Oscar del Cinema, secondo gli analisti parte in vantaggio per due principali motivi. Il primo è che non è esordiente come regista ed il secondo è che il suo film è comunque stato inserito tra i 5 migliori lavori cinematografici internazionali della stagione 2023.

Candidati vincitore Premio David di Donatello 2024 per la migliore regia: Garrone e Cortellesi favoriti dalla critica

David di Donatello 2024, il vincitore per la migliore regia sarà annunciato durante la trasmissione che andrà in onda in diretta su Rai 1 alle 20 e 35, dagli studi 5 di Cinecittà e condotta da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi. I due nomi che hanno ricevuto più nomination, annunciate lo scorso 3 aprile, sono Paola Cortellesi con 19, e Matteo Garrone con 15.

Tra gli altri registi in gara, la più quotata è Alice Rohrwacher, anche lei già candidata agli Oscar e che potrebbe a sorpresa trionfare tra i duellanti, e soprattutto sorpassare gli altri veterani del premio come Nanni Moretti. Diventando così la prima donna a vincere il premio, che storicamente è stato quasi sempre a predominio maschile, per la direzione del film La Chimera. Una produzione che ha comunque raggiunto un ottimo successo a livello internazionale, e che è piaciuto al pubblico soprattutto per il modo particolarmente poetico di saper raccontare immagini di vita quotidiana unendole ad una immersione nel verde della natura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA