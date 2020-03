Noemi live streaming su Instagram/ Diretta video: Non smettere mai di cercarmi da…

Noemi è tra i protagonisti di un concerto live streaming su Instagram a partire dalle ore 16 di oggi, sabato 14 marzo 2020. In questo momento complicato per il nostro paese l’artista romana prova a regalare un po’ di spensieratezza agli italiani con l’iniziativa “Io canto da casa” a cui stanno partecipando sempre più artisti. Grazie al potere della musica abbiamo la possibilità di distogliere l’attenzione da un momento che sembra davvero apocalittico e al di fuori da quella che dovrebbe essere la vita di tutti i giorni. Molto spesso Noemi ha dimostrato attenzione nei confronti del suo pubblico e più in generale del nostro paese. Ragazza di grande carattere e simpatia ha sempre partecipato a eventi solidali. Il suo cuore però si può già cogliere dai brani che hanno rapito molto spesso l’attenzione del pubblico italiano.

Noemi live streaming su Instagram, la scaletta

È difficile, se non impossibile, immaginare una scaletta di Noemi per il live streaming su Instagram. Come tutti gli altri artisti immaginiamo che potremmo ascoltarla sul suo profilo social almeno per un paio di ore. Tra i brani ovviamente più attesi c’è Non smettere mai di cercarmi scritto insieme a M.Pelan, D.Calvetti e F.De Martino con la quale ha partecipato al Festival di Sanremo 2018. La canzone è contenuta all’interno dell’ultimo album dell’artista che si intitola La luna e che è uscito nel febbraio del 2018 pubblicato dalla Red Sap Music e distribuito dalla Sony Music. La classe 1982 ha iniziato la sua carriera nel 2009 riuscendo ad emergere grazie alla partecipazione alla seconda edizione del talent show X Factor. In dieci anni di carriera ha pubblicato sette album di cui 6 in studio e 1 live.

Video, Non smettere mai di cercarmi di Noemi

