Sissi pronta per il rilascio di Leggera/ Il primo album dopo Amici 21

Amici 21, Sissi debutta a Verissimo

Sissi (Silvia Cesana) è una degli ospiti nello studio della nuova puntata di Verissimo, dopo aver preso parte alla finale di Amici 21, talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. La cantante di Danshari, singolo che sta scalando le classifiche musicali, si racconta ai microfoni di un’intervista inedita concessa ai microfoni di Silvia Toffanin, tra vira privata e carriera artistica appena avviata nel mondo dell’industria musicale. La cantante ha ricevuto una proposta per un contratto con la casa discografica Sugar Music, che segue tra gli altri artisti nel mondo Madonna, e non a caso, ora, il suo volto è un’icona della Equal Italia.

Sissi nuovo volto di Equal Italia su Spotify

Si tratta della playlist dedicata alle artiste femminili e la cui immagine – quella di Sissi (Silvia Cesana) è ora, non a caso, visibile anche sui grattacieli di New York, per il suo riconoscimento ottenuto su Spotify.

Un nuovo riconoscimento che Sissi ha appreso del tutto entusiasta, dal momento che non si sarebbe mai aspettata di sbarcare con la sua immagine a New York.

Il rilascio dell’album dal titolo Leggera, per l’ospite a Verissimo reduce dalla finale di Amici 21 – dove lei ha conseguito il premio della critica del valore di 50mila euro- avverrà il prossimo 27 maggio. Nel frattempo, anche l’amore sembra proseguire a gonfie vele per Sissi. Infatti, Sissi è sentimentalmente legata a Dario Schirone, ballerino che lei ha conosciuto ad Amici 21 e con il quale da subito nella scuola di Canale 5 si è instaurato un legame indissolubile.

