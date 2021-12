Teresa Mannino con un nuovo monologo/ Il ritorno a Zelig per la terza puntata

Per il tanto chiacchierato ritorno di Zelig in televisione anche Teresa Mannino ha deciso di ritornare sul palco che l’ha vista protagonista per tanti anni. Dopo un’apparizione durante la prima puntata in cui ha portato un monologo sull’avere 50 anni la comica siciliana è pronta a ritornare sul palco anche nella terza puntata dello show.

Teresa, famosa per i suoi eccezionali monologhi, è nata in Sicilia e ha spesso portato all’interno dei suoi spettacoli le vicende tragicomiche della sua vita privata e lavorativa, senza mai risultare egocentrica o ripetitiva. Tra i temi più utilizzati c’è sicuramente la sua vita da donna del sud trapiantata al nord Italia.

Teresa Mannino, la più amata tra i comici di Zelig

Teresa Mannino è riuscita a distinguersi dalle altre cabarettiste per via delle sue doti da attrice e per la sua capacità di improvvisazione che la rende anche molto amata dal pubblico dello show che dopo la sua apparizione non ha esitato ad ammettere di guardare Zelig unicamente per la sua esibizione.

Sulla vita privata della cabarettista non si sa molto ma, come ha raccontato più volte lei stessa, un avvenimento importante della sua vita è arrivato all’età di 40 anni con la nascita di sua figlia. Con il suo ritorno a Zelig Teresa Mannino si è dimostrata ancora una volta una donna straordinaria e talentuosa in grado di intrattenere il pubblico.

