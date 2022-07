Gigi D’Alessio in vacanza con Denise Esposito e il neonato/ Ma la meta è un ‘ricordo’ di Anna Tatangelo…

Gigi D’Alessio in vacanza con Denise Esposito: le curiosità sull’estate della neo coppia

Proseguono le vacanze per Gigi D’Alessio, che, dopo aver visitato gli spettacolari monti che si godono dall’isola delle Cicladi, ha deciso di soggiornare ancora in Sardegna. Nel dettaglio, dopo il sold-out raggiunto alla data di apertura del Gigi Uno come te: 30 anni insieme, l’evento tenutosi in Piazza del Plebiscito per il trentennale della carriera del cantante di Mon amour, il vip partenopeo è tornato alla villa sita vicino a Porto Rotondo. Qui ha trascorso diverse estati con l’ex storica Anna Tatangelo, da cui ha avuto il figlio Andrea, e per la prima volta ora si gode la pausa estiva con l’attuale compagna, Denise Esposito e il quintogenito Francesco. Insieme alla neo coppia c’è anche Andrea, il figlio 12enne di Lady Tata.

Ed è così che il cantautore originario di Napoli si gode le meritate vacanze, dopo il successo raggiunto con il suo live napoletano, occasione in cui ha reso omaggio a Mario Merola, Totò, Pino Daniele e Maradona, con una set-list ricca di ospite d’eccezione, tra i quali Fiorella Mannoia, il figlio terzogenito avuto dall’ex moglie Carmela Barbato, Luca D’Alessio in arte LDA, Vanessa Incontrada.

Il mestiere di cantante, dopo ben 30 anni di carriera, prosegue incontrastato per Gigi D’Alessio, così come il lavoro di padre sempre attento, anche se ad aiutare il papà famoso (55 anni) con la compagna 29enne Denise è ora la tata, che si prende cura del neonato Francesco. Gigi D’Alessio non nasconde che “Denise mi ha regalato la felicità”, come si apprende tra le pagine di Chi magazine, dopo la rottura dolorosa di cui lui è diventato protagonista con Anna Tatangelo.

La scelta di Gigi D’Alessio per il bene di LDA

Negli ultimi mesi Gigi D’Alessio è stato al centro dell’attenzione mediatica anche per il successo che ha raggiunto il terzogenito LDA con la partecipazione ad Amici 21 di Maria De Filippi, dove il giovane si è imposto come la giovane promessa della musica made in Italy dell’anno 2021-2022. Tanto che alla mancata qualificazione di LDA alla finale di Amici 21, dovuta all’eliminazione del 19enne dal talent registratasi al sesto serale dello show, molti telespettatori sono insorti nel web ritenendo il ragazzo un “finalista mancato”. E Maria De Filippi, conduttrice del talent, ha salutato LDA sottolineando che il padre famoso non fosse mai intervenuto nel suo percorso tv, in replica alle accuse dei detrattori che danno al giovane del “raccomandato”, per essere il figlio di Gigi D’Alessio: «Tuo papà, nonostante abbia il mio cellulare e io abbia il suo, non mi ha mai fatto una chiamata per dirmi di aiutarti o altro. Mai, mai, mai». E ancora, sul peso dei pregiudizi: «Essere figlio di tuo padre, per la carriera che vuoi fare, è un privilegio, ma anche un fardello».

