A casa tutti bene/ Video, su Rai 1 in prima tv il film con Pierfrancesco Favino

A casa tutti bene va in onda oggi, domenica 13 settembre, su Rai 1 a partire dalle ore 21.25. Il film è stato prodotto in Italia nel 2018 da Lotus Production, Rai Cinema e 3 Marys Entertainment e distribuito tramite la 01 Distribution. Il film si avvale della fotografia di Shane Hurlbut, del montaggio di Claudio Di Mauro, delle musiche di Nicola Piovani e della scenografia di Tonino Zera. La regia è stata affidata a Gabriele Muccino, che si è occupato anche del soggetto e della scenografia (con Paolo Costella). Nella sua carriera, Muccino ha vinto quattro David di Donatello, tre Nastri d’argento e tre Ciak d’Oro. Protagonista della pellicola è Stefano Accorsi, interprete originario di Bologna che ha vinto due David di Donatello grazie a Radiofreccia e Veloce come il vento, tre Nastri d’argento, un Globo d’oro e un premio alla Mostra del Cinema di Venezia. Viene affiancato da Carolina Crescentini, a sua volta vincitrice di un Nastro d’argento nel 2011 per 20 sigarette e Boris – Il film e un Ciak d’oro grazie a Boris – Il film. Presente anche Pierfrancesco Favino, attore romano che può vantare tre David di Donatello, cinque Nastri d’argento e tre Premi Flaiano. Il cast viene arricchito da attori del calibro di Stefania Sandrelli, Massimo Ghini, Claudia Gerini, Giampaolo Morelli, Gianmarco Tognazzi, Valeria Solarino e Ivano Marescotti.

A casa tutti bene, la trama del film

A casa tutti bene si apre con le nozze d’oro di una coppia di pensionati. Pietro e Alba si amano infatti da 50 anni e per festeggiare hanno scelto di organizzare un pranzo. Insieme ai figli Carlo, Paolo e Sara, sono presenti coniugi, nipoti e persino zii e cugini. Tutti si dirigono verso un’isola del Sud, presso la quale Pietro e Alba hanno vissuto momenti indimenticabili. Tuttavia, la situazione non è assolutamente così rosea come si potrebbe immaginare. Carlo deve vedersela con la sua seconda moglie ed è separato, Sara è in crisi con suo marito Diego, Paolo è stato cacciato dalla consorte e odiato dal figlio, Riccardo è fidanzato da Luana che è rimasta incinta, Elettra deve vedersela con le gelose Isabella e Ginevra. La confusione regna sovrana sopra ogni altra cosa e non è finita qui. Infatti, una tempesta si abbatte sull’isola e i membri della famiglia sono costretti a restare confinati sulla stessa. Gli invitati devono così confrontarsi nel corso di una notte che si rivelerà infinita, con una serie infinita di situazioni rimaste a metà. Tutto rischia seriamente di precipitare.

Video, il trailer del film





